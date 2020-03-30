إغلاق مصنعين ومحلين تبيع كمّامات مغشوشة في عجمان

المصدر: الفجيرة وعجمان - الإمارات اليوم

ضبطت إدارة الرقابة وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، مصنعين ومحلين غير مرخصة، تعمل على تصنيع كمامات مغشوشة ومجهولة المصدر (لا تحتوي على اسم بلد المنشأ)، إضافة إلى أنها مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة بالدولة، مستغلة الإقبال المتزايد على شراء الكمامات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقال مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك، أحمد خير البلوشي: «نفذت الدائرة 1890 حملة تفتيشية، شملت أكثر من 20 نشاطاً، ونتجت عنها مخالفة 90 منشأة، تنوّعت المخالفات بين عدم الالتزام بالتعهد المقدم للدائرة أو بالتعليمات، والشروط والضوابط الصادرة عنها، ورفع أسعار الخضراوات، وعدم الالتزام بشأن عدم تجمع للعمالة المساعدة في المكتب، وعرض البضائع، أو تقديم الخدمات خارج المحال التجارية من دون تصريح، ومزاولة النشاط الاقتصادي من دون ترخيص أو تصريح».

إلى ذلك، كشف مدير عام بلدية الفجيرة، المهندس محمد سيف الأفخم، عن إغلاق عدد من الصيدليات والمنشآت المخالفة، مشيراً إلى أن قسم حماية المستهلك وجد بعض حالات الاحتكار للكمامات والمغالاة في أسعارها بعدد من الصيدليات والمنشآت، وجرى اتخاذ الإجراءات بشأنها، كما تمت مصادرة 18 ألفاً و650 كمامة تم احتكارها. ولفت الأفخم إلى أن قسم حماية المستهلك سينفذ العقوبات الواردة بقانون حماية المستهلك رقم (24) لسنه 2006 بشأن احتكار السلع والخدمات، ويهيب بالسادة المزوّدين بعدم الاحتكار، لما له من ضرر كبير على الاقتصاد العام، وعلى المستهلكين عدم الإقبال بشكل متزايد على شراء السلع غير الضرورية، لما له من خلق طلب غير حقيقي للسلعة بما يضرّ السعر العام.

إغلاق صيدليات في الفجيرة بسبب احتكار الكمامات والمغالاة بأسعارها.