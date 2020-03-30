ارتفاع أسعار الأسماك في «الشرقية» بنسبة تصل إلى 120%

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

شكا سكان في المنطقة الشرقية من ارتفاع أسعار أسماك بنسبة تصل إلى 120%، بعد قرار إغلاق أسواق السمك احترازياً بإمارة الفجيرة والمناطق التابعة، فيما أكدت جمعية الفجيرة للصيادين أن أسعار السمك المحلية والطازجة تباع بأسعار راوحت بين 30 و45 درهماً حداً أقصى للكيلوغرام، التي يتم توصيلها للمنازل لمساعدة الأهالي.

ورصدت «الإمارات اليوم» الأسعار بالأسواق بعد ورود شكاوى عدة من أهالي المنطقة الشرقية، إذ بلغ سعر كيلوغرام «الصال» الذي يباع في جمعية صيادي الفجيرة نحو 30 درهماً في الأسواق الأخرى، وعلى طاولات بعض الصيادين بالفجيرة بـ50 درهماً، علماً بأن كيلو «الصال» يكفي لشخصين فقط، والعائلات الكبيرة تحتاج إلى أكثر من كيلوغرام.

وتم بيع «النغر» بالحبة على حسب الوزن بسعر راوح بين 45 و55 درهماً، بينما بلغ سعر كليوغرام «الخثاق» 60 درهماً، بعد أن كان بـ30 درهماً، و«سلطان إبراهيم» بـ60 درهماً، بعد أن كانت أسعاره تراوح بين 22 و25 درهماً للكيلوغرام، إضافة إلى سمك «الحدي» الذي كان يباع من 25 إلى 30 درهماً، أصبح بـ60 درهماً على طاولات الصيادين الآسيويين، وغيرهم من الذين استغلوا إغلاق أسواق الأسماك لمصلحتهم.

من جهته، قال المواطن راشد علي محمد: «نحن كمستهلكين نعاني استغلال بعض الأسواق المحلية في المنطقة الشرقية وطاولات الصيادين، للظروف الراهنة، لرفع أسعار الأسماك بشكل مبالغ فيه، بحجة قلة عدد الرحلات».

وأضاف: «على الجهات الرسمية محاسبتهم ومراقبتهم، فالمواطن يواجه تحديات خلال هذه الفترة، وعلى هذه الأسواق مساعدته، بدلاً من إرهاقه بمبالغ غير مقبولة».

وقالت المواطنة لطيفة آل علي، من إمارة الفجيرة: «إن وجبة السمك رئيسة في منزل معظم المواطنين بالمنطقة الشرقية، وحاجتهم الماسة إليها جعلتهم يدفعون مبالغ مضاعفة للكيلوغرام، الذي كان يباع قبل بضعة أيام بأسعار أقل كثيراً».

وأشارت إلى أن «بعض الأسواق والطاولات، التي يعرض عليها الصيادون الأسماك، مثلجة وغير طازجة، ومع ذلك أسعارها مرتفعة جداً، إلا أن بعض المواطنين مضطرين إلى شرائها لعدم وجود بديل لها».

وقال بائع أسماك في سوق السمك بدبا الفجيرة، حسين محمد: «إنه لم يعد يبيع الأسماك بعد قرار إغلاق السوق من قبل الجهات المحلية»، مشيراً إلى أن الأسعار حالياً غير ثابتة بالنسبة للأسواق المحلية، إذ توقفت بعض الرحلات بشكل كامل، ولم يخرج عدد كبير من الصيادين للصيد، ما أدى إلى قلة المعروض، والطلب على الأسماك كبير خلال هذه الفترة.

الأسماك الطازجة متوافرة

أفاد رئيس جمعية الصيادين في الفجيرة، محمود الشرع، بأن الأسماك المحلية الطازجة متوافرة وزاد الطلب عليها، إذ يتم بيع جميع الكميات يومياً، وذلك بعد قرار إغلاق سوق السمك بإمارة الفجيرة والمناطق التابعة لها احترازياً لمكافحة فيروس «كورونا» ومنع انتشاره.

وأشار إلى أن الأسماك التي تباع من قبل الجمعية راوحت أسعارها بين 30 و45 درهماً حداً أقصى للأسماك بالكيلوغرام، التي يتم توصيلها للمنازل بأسعار زهيدة لمساعدة أهالي المنطقة الشرقية، إذ يصل سعر التوصيل داخل الإمارة 10 دراهم، بينما خارجها 15 درهماً، مؤكداً أنه تم توزيع عمليات التوصيل على أعضاء الجمعية، لتسهيل توصيلها للمنازل بأسرع وقت ممكن، حيث يقوم بتوصيل طلبات خارج الإمارة بنفسة.

ولفت إلى أن قلة رحلات الصيد، التي تلزم خروج ثلاثة صيادين فقط في كل رحلة، تسببت في قلة الأسماك المعروضة، إلا أن الجمعية لم تجعل هذا الظرف يؤثر في الأسعار مقارنة بالأسواق الأخرى، مؤكداً توافر أنواع متعددة من الأسماك المحلية (كالصال والحدي وسلطان إبراهيم والخثاق)، إضافة إلى (النغر والشعري والفرش) وغيرها من الأسماك. ونوه بأن معظم الطلبات كانت لمناطق خورفكان وكلباء ودبا الحصن.