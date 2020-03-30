بالفيديو.. أخصائيان يحذّران من انتقال «كورونا» من خلال عمال توصيل الطلبات

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

حذّر أخصائيان في الأمراض المعدية والمناعة من خطورة انتقال فيروس «كورونا» عبر خدمات التوصيل المنزلي، من خلال عمال التوصيل المصابين، مضيفين أنه يجب غسل اليدين بعد ملامسة أكياس الطلبات فوراً وقبل تناول الطعام، فيما أكد مسؤولو مطاعم لـ«الإمارات اليوم»، أنهم يقومون بإجراءات صحية ووقائية صارمة من أجل حماية عمالهم والمستهلكين من خطر الإصابة بفيروس «كورونا»، وطالب مستهلكون بإلزام المطاعم بتطبيق خدمة الدفع عن طريق التحويل البنكي أو من خلال باقات مصرفية لتجنب الدفع النقدي.

وتفصيلاً، قال استشاري طب الأطفال والأمراض المعدية والمناعة، الدكتور حسام التتري، إنه في ظل الظروف الحالية أصبح الكثير من العائلات تعتمد على خدمات التوصيل المنزلي، وأنه على الجميع الانتباه إلى احتمال انتقال فيروس «كورونا» من عمال المطعم أو عامل التوصيل إلى المستهلك.

وأوضح أنه لتفادي انتقال الفيروس، فإنه يجب أن تكون الوجبات ساخنة وتجنب الباردة مثل السلطات والحلويات، وتجنب ملامسة عامل التوصيل والاعتماد على البطاقة البنكية، والتخلص من الأكياس فوراً ومسح الطلبية من الخارج بقماشة تحتوي على ماء وصابون وكلور مخفف لتعقيمها، وغسل الأيدي جيداً قبل تناول الطعام.

وأشار أخصائي علم الأمراض المعدية والمناعة، ومدير مختبر العناية الطبي، الدكتور جهاد سعادة، إلى أن فيروس «كورونا» لا ينتقل عن طريق الطعام، ولكنه ينتقل عن طريق المخالطة والملامسة، من خلال عامل توصيل الطلبات حال كان مصاباً بالفيروس.

وأوضح، أنه بمجرد استلام المستهلك للطلب وقبل المباشرة في تناول الطعام يجب عليه غسل يديه، ويفضل عدم طلب الوجبات الباردة لأن أي وجبات سخانة تقتل الفيروسات، وتعتبر آمنة على صحة متناوليها.

وأضاف أنه يجب على المطاعم تعقيم الصندوق الذي يوضع بداخله الطعام أثناء نقله إلى المستهلك، وارتداء عمال التوصيل الكمامات والقفازات وتعقيم أيديهم قبل وبعد عملية التوصيل، لافتاً إلى أنه من غير الضروري أن يردي متسلّم الطعام الكمامات، ولكن عليه الابتعاد عن عامل التوصيل، وأن يتم غسل اليدين فور استلام أكياس الطعام بشكل جيد.

فيما أشار مدير العمليات في أحد المطاعم محمد أبونصار، إلى أنه ألزم جميع العاملين لديه بارتداء الكمامات والقفازات وتخصيص علبة معقم مع كل عامل توصيل من أجل تعقيم يديه قبل وبعد عملية توصيل الطلبات إلى المستهلك، موضحاً أنه من الشروط الصحية أن يقوم عامل التوصيل بوضع علبة التوصيل أمام منزل المستهلك، وأن يقف على مسافة مترين من باب المنزل، وأن يتسلم النقود في علبة مخصصة أو من خلال الدفع عن طريق البطاقة المصرفية.

ولفت إلى أنه يتم تعقيم صندوق التوصيل بعد كل طلب، كما يتم تغير الكمامات والقفازات فور وصول عامل التوصيل للمطعم.

من جهته، قال مسؤول مطعم، طارق أبوحمدان، إن المطعم زاد عدد عمال التوصيل، وألزمهم بارتداء الكمامات والقفازات الصحية، وتعقيم أيديهم قبل الوصول إلى المستهلك وبعد تسليمه الطلبات.

وأوضح أنه تم تعقيم صندوق حفظ الطعام في درج التوصيل فور وصول العامل إلى المطعم، إضافة إلى قياس حرارة العامل يومياً أكثر من مرة لضمان صحته وسلامة المستهلكين.

وأضاف أن أي عامل توصيل يظهر عليه الإرهاق والتعب أو ارتفاع حرارته، يتم إخضاعه للفحص الطبي والتأكد من صحته قبل مزاولته للعمل مجدداً.

وأفاد مسؤول مطعم، علام النداس، بأنه يتم استبدال الكمامات والقفازات لعاملي التوصيل المنزلي في كل رحلة توصيل، كما يتم تعقيم صندوق حفظ الطعام في الدراجة النارية فور وصول العامل إلى المطعم.

وأضاف أنه يتم تعقيم أيدي العاملين في المطبخ قبل وضع الطعام في أكياس التوصيل وبعدها. وأشار إلى أن بعض الزبائن يطلبون وضع أكياس الطعام أمام باب المنزل، ويفضلون عدم تسلّمها بشكل مباشر من عامل التوصيل، كإجراء وقائي.

فيما قال مستهلكون، حسام أبوسيف وعلاء هاشم، ورائد داوود، إن بعض العمال لم يرتدوا كمامات واقية حتى الآن، مطالبين بإلزام العمال بارتدائها ووضع معقم أمام البنايات لتسهيل تعقيم العامل يديه قبل وبعد تسليم الطلبات.

وأشاروا إلى أهمية تفعيل تحويل قيمة الطعام إلى الحسابات البنكية للمطاعم عبر التطبيقات الذكية، بدلاً من استخدام البطاقات المصرفية.

7 شروط للوقاية

■ وضع الطعام في أكياس بلاستيكية معقمة.

■ ارتداء العامل قفازات وكمامات.

■ وضع الطعام أمام باب الزبون.

■ وقوف العامل على مسافة مترين من الباب.

■ إلقاء الزبون الأكياس البلاستيكية في القمامة فور تسلّمه للطعام.

■ غسل الزبون يديه جيداً فور ملامسته للأكياس البلاستيكية.

■ الدفع عن طريق البطاقة البنكية أو عن طريق التحويل عبر التطبيق الذكي وغسل اليدين بشكل فوري.