"الصحة ووقاية المجتمع" توفر خدمة إصدار وتجديد البطاقة الصحية إلكترونيا في 7 دقائق

المصدر: الإمارات اليوم – دبي

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن توفر خدمات إصدار البطاقات الصحية وتجديدها، في 23 مرفق صحي في 6 إمارات، منها 10 مستشفيات، ويستفيد منها مواطني الدولة ومجلس التعاون الخليجي والمقيمين، بالإضافة إلى إتاحة الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومراكز الطباعة، استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2013 الذي حدد ارتباط تقديم الخدمات الصحية بالبطاقة الصحية.

وتتيح هذه الخدمة التي توفرها إدارة التسجيل الصحي بالوزارة، تقديم طلب الحصول على البطاقة الصحية التي تخول حاملها الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية في المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

كما أن الوزارة وفرت لفئة ذوي الهمم إمكانية التقديم على البطاقة عبر منافذ التسجيل الصحي في المناطق الطبية، حيث يرفق المستندات اللازمة التي تتضمن تقرير طبي صادر ومعتمد من مستشفى حكومي، وجواز وإقامة وهوية سارية المفعول، ويتم من خلال هذه البطاقة توفير العلاج لأصحاب الهمم مجاناً في إطار حرص الوزارة على توفير خدمات الرعاية الصحية لأصحاب الهمم بشكل مبسط وميسر بما يتناسب مع ظروفهم ولدمجهم في المجتمع بالشكل الأمثل.

ويرتبط إصدار البطاقة الصحية ببطاقة الهوية السارية الصلاحية، والتي يمكن استخدامها كبديل عن البطاقة الصحية، وتكون صلاحيتها لمواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي أربع سنوات، أما البطاقة الصحية لغير المواطنين تكون صالحة لسنة واحدة قابلة للتجديد.

وأشارت الوزارة إلى أن تفعيل الخدمات الالكترونية والذكية يأتي في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة في الفترة الحالية للتعامل مع مستجدات فيروس كورنا (كوفيد -19) حيث تم اغلاق بعض مراكز إسعاد المتعاملين وعلية فإننا بصدد الترويج عن القنوات الإلكترونية للحصول على الخدمات. كما يتسق تقديم هذه الخدمات عبر القنوات الالكترونية مع التوجهات الحكومية بالتحول الذكي للخدمات وإتاحتها للمتعاملين التي بدورها تسهم فعلياً في تحسين أداء المؤسسات الحكومية وتعزز ثقة المتعامل بها، مؤكداً سعيها إلى تطوير الخدمات والمساهمة بإيجابية في وضع السياسات العامة والاستراتيجيات، ومواكبة التحولات النوعية للدولة وتطلعات القيادة الرشيدة لاستشراف المستقبل، وبما يعزز رؤية دولة الإمارات لتكون من أفضل حكومات العالم بحلول العام 2021 ".

وأكدت الوزارة حرصها على تسهيل توفير الخدمات الصحية بشكل عام ولأصحاب الهمم بشكل خاص، بما يضمن حصول المتعاملين على الخدمات الحكومية على مدار الساعة بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية وشفافية تلبي احتياجات وتوقعات متعامليها، مشيرة إلى توفير الخدمات عبر القنوات الالكترونية والذكية وإتاحتها للمتعاملين، ولاسيما لأصحاب الهمم بناء على توجيهات حكومة الإمارات لتمكين أصحاب الهمم وإعطائهم الأولوية في الخدمات والإجراءات الحكومية.

ويمكن تقديم طلب الحصول على البطاقة الصحية من خلال الخدمة الذكية في مراكز الطباعة أو الخدمة الإلكترونية للأفراد، أو مراكز تقديم الخدمة في مراكز التسجيل الصحي، أو الشركات المسجلة بالنظام، لإتاحة تقديم طلبات الإصدار والتجديد للبطاقة الصحية حسب الفئة المناسبة (مواطن، مجلس تعاون، وافد، فئة أصحاب الهمم).

وتوفر هذه الخدمة على المراجعين الوقت والجهد اللازمين لإجراء معاملات التسجيل الصحي، وتخفف ضغط المراجعين على أقسام التسجيل الصحي بالمناطق الطبية. وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير أفضل الخدمات الصحية والإدارية للمواطنين والمقيمين بالدولة وفق أرقى الممارسات العالمية.

يمكنكم الحصول على الخدمات التالية من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع