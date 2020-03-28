بالفيديو شرطة ابوظبي توقف مركبات ومشاة خلال فترة التعقيم ‎

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أوقفت دوريات شرطة ابوظبي عددا من المركبات والمشاة مساء اليوم على التقاطعات والطرق للتأكد من خروجهم للضرورة او حصولهم على تصريح خروج خلال فترة تنفيذ برنامج التعقيم الوطني .

ونص قرار النائب العام الذي صدر اخيرا على مخالفة الخروج من المنازل دون مقتضى أو ضرورة أو لغير دواعي العمل أو لشراء الحاجات الأساسية، تكبد المخالف غرامة قدرها 2000 درهم.

وأفادت شرطة ابوظبي انها توفر عبر موقعها الالكتروني adpolice.gov.ae تصاريح الخروج للراغبين خلال أوقات عمل برنامج التعقيم الوطني، والذي يبدا من الساعة 8 مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي ابتداء من الخميس الماضي وحتى يوم الأحد المقبل.

وأشارت الي ان هذه الخطوة تأتي دعما لجهود البرنامج وتعزيز سلامة الأفراد ، داعية افراد المجتمع الى الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.