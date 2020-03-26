بلدية دبي تغلق جميع مراكزها الخارجية وتواصل استقبال طلبات المراجعين "عن بُعد"

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أعلنت بلدية دبي إيقاف استقبال كافة المراجعين في مراكز خدمة العملاء التابعة لها (مركز الطوار، حتا، الكفاف، المنارة)، مع استقبال طلبات المراجعين عن بُعد بدلاً من الحضور الشخصي والاكتفاء بتقديم الخدمات عبر التطبيقات الذكية ومراكز الاتصال والخط الهاتفي المخصص لتلقي المكالمات، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوقائية لتأمين صحة وسلامة المجتمع، وضمان أعلى مستويات الحماية لجميع أفراده.

وأكد مدير عام بلدية دبي المهندس داوود الهاجري أن "الخطوة تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسات الحكومية في دبي، والتي تتكامل مع التدابير والإجراءات المكثفة المتخذة من قِبَل كافة المؤسسات والهيئات في دولة الإمارات في هذا الموقف الاستثنائي، والرامية لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية، وباتباع أفضل المعايير والممارسات الدولية المرعية في هذا الشأن".

وأشار الهاجري إلى "حرص بلدية دبي على توفير بيئة صحية وآمنة في كافة الأوقات، واستنفار جميع الموارد والإمكانات لمواجهة هذا الموقف الاستثنائي بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في إمارة دبي، وضمن خطة محددة الأهداف تضمن سلامة أفراد المجتمع وأمان المنشآت والمرافق العامة، مناشداً كافة فئات المجتمع التعاون مع فرق العمل وإتاحة المجال لهم لأداء مهامهم على الوجه الأكمل وعدم التجمع في المواقع المُعلنة حرصاً على سلامة الجميع".

وتبذل بلدية دبي جهوداً كبيرة منذ بداية الأزمة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والحد من إمكانية انتشاره عبر تنفيذ العديد من الإجراءات والمبادرات لحماية الموظفين والمتعاملين، وذلك من خلال التعقيم والتطهير المستمر لجميع المباني والمرافق التابعة لها وتوعية العاملين والجمهور بإرشادات الوقاية والتعليمات الصحية الواجب اتباعها.

واشتملت الإجراءات أيضاً على مواصلة بلدية دبي تعقيم وتطهير جميع أنحاء المدينة باستخدام معدات ومعقمات ذات جودة عالية حرصاً منها على صحة وسلامة المجتمع.

وتوفر بلدية دبي خدماتها الذكية للمتعاملين ليتسنى لهم إنجاز كافة معاملاتهم وذلك عبر الموقع الإلكتروني للدائرة dm.gov.ae، من أي مكان وفي أي وقت، من هذه الخدمات: خدمة تراخيص البناء، وخدمات البيئة والنفايات، والتخطيط والمساحة، تصاريح الأغذية والمواد الاستهلاكية، الصحة والسلامة، الخدمات المالية، والصرف الصحي، كما توفر خدماتها كذلك من خلال تطبيقاتها كتطبيق Dubai 24/7، و"خريطتي"، ونظام دبي لتراخيص البناء (Dubai BPS) للحصول على جميع خدمات تراخيص البناء والإنجاز، و"مسكني"، و"مكاني"، و"منتجي"، وأليف، إضافة إلى تطبيق I DUBAI.

كما سيتم إغلاق منافذ خدمات الشركاء الاستراتيجيين والمقدمة خدماتهم في مراكز البلدية ومن خلال الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة وتشمل: هيئة الطرق والمواصلات، هيئة كهرباء ومياه دبي، الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وزارة تنمية المجتمع، محاكم دبي (كاتب العدل)، وزارة الموارد البشرية (تسهيل)، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، الدائرة المالية، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومصرف الإمارات الإسلامي، اتصالات، أمين الخدمات العقارية، مركز آمر، شركة دو، أون تايم للخدمات الحكومية، هايك واليتي لتأجير السيارات، ترجمان لخدمات الترجمة القانونية، المنارة للتسجيل العقاري، الشركة الإسلامية للتمويل (آفاق).