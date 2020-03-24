رجل الأعمال خالد عبدالله يوسف يقدم 250 ألف درهم و10 شقق مجهزة لدعم الجهود الحكومية في مواجهة «كورونا»

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أعلن رجل الأعمال خالد عبدالله يوسف رئيس مجلس إدارة شركة «كي إنفست» في رأس الخيمة تقديمه دعما ماليا بقيمة 250 ألف درهم لمساندة الجهود الاحترازية والإجراءات الإستباقية والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، كما تم تخصيص 10 شقق فندقية مفروشة مجهزة بكامل الخدمات والتجهيزات لتكون تحت تصرّف وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وقال إن مسؤولية مواجهة هذا الوباء لا تقع على عاتق الدوله فقط في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها و العالم إنما الجميع شركاء في هذه المسؤلية، مشيرا إلى أن هذه الدعم ياتي إيماناً منا بالمسؤولية تجاه وطننا الإمارات وواجباً وطنياً لا يمكن التخلي عنه خصوصاً في الأزمات و في هذه الأزمة، داعياً الله أن يحفظ الإمارات وقياداتها الرشيدة وأهلها والمقيمين على أرضها من كل مكروه.