حاكم الشارقة يدعو أفراد المجتمع التزام المنازل ويوجه رسالة شكر للكواد الصحية والأمنية

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة:

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن الأزمة الحالية التي يمر بها العالم بسبب فيروس "كورونا" تعد فرصة للجلوس مع الأبناء وتدريسهم والاهتمام بهم،، مشيراً سموه أن هذه الأزمة تعلمنا عدم البذخ والإسراف، متمنياً للجميع السلامة والاطمئنان، إذ أن الطريقة الوحيدة المتاحة أمام الشخص ليحمي أسرته وأبناءه هو عدم الخروج من المنزل.

وتابع سموه خلال مداخلة عبر برنامج الخط المباشر بأن شخص لم يعزل نفسه تسبب في إصابة 17 شخصاً بفيروس كورونا والحكومة تقول "إحم نفسك ..احجز نفسك"، لافتاً سموه إلى أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة على مستوى الإمارات تعاملت مع أزمة فيروس كورونا بشكل سليم، مهيباً سموه بجميع فئات المجتمع الالتزام بالتعليمات لضمان سلامتهم.

ووجه سموه رسالة شكر لجميع العاملين من كوادر طبية وتمريضية وأمنية لمساهمتهم في حماية الإنسان والحد من انتشار فيروس "كورونا" والعدوى، مؤكداً سموه أنهم يعتبرون في جهاد عن الوطن.

وأشار سموه إلى أن كبار السن في الشارقة عددهم 10 آلاف، ويكلف التأمين الصحي لكل واحد منهم 17542 درهم شهرياً ويكلفون الحكومة حوالي 179 مليون درهم سنوياً، مشيراً إلى أن عدد الموظفين في حكومة الشارقة يزيد عن 48 ألف موظف، ويكلف تأمين الموظف الصحي 4352 درهم، بتكلفة سنوية أكثر من 212 مليون درهم.

واعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة خلال حديثه مشروع لإعادة بناء البنايات المتآكلة في كلباء من مدخلها الشمالي حتى القلعة، مؤكداً سموه أن الأعمال ستستمر لمدة عام، وسيتم بنائها وفق أفضل الطرز الحديثة، مشيراً سموه إلى أنه سيتم تغير الواجهة البحرية بشكل كامل لتصبح أكثر جمالاً.

وأشار سموه إلى تخصيص قطعة أرض شرق بردي لإنشاء مشروع للوصول إلى صفر مخلفات في خورفكان وكلباء ودبا ومدينة الشارقة عبر تدوير القمامة.