10 خطوات لـ "تعلّم القرآن عن بُعد" عبر منصة "الشؤون الإسلامية"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

شهدت المنصة الذكية التي أطلقتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، لتعليم القرآن الكريم عن بُعد، إقبالاً كبيراً من قبل الراغبين في تعلّم علوم القرآن وحفظه، من خلال الحاسوب الشخصي والأجهزة اللوحية دون الحاجة للحضور إلى مراكز التعليم التابعة للهيئة.

وأفادت الهيئة بأن المنصة القرآنية توفر بيئة إلكترونية قائمة على تقنيات المعلومات والاتصالات والتعليم التفاعلي لعلوم القرآن الكريم، محددة 10 خطوات يمكن من خلالها الاستفادة من هذه الخدمة المجانية.

ووفقاً للهيئة تبدأ أولى خطوات الوصول لخدمة تعلم القرآن الكريم عن بعد من خلال الوصول إلى المنصة الذكية لتعليم القرآن الكريم عن بعد

https://live.awqaf.gov.ae/

كما يمكن للمستخدم الدخول للمنصة من خلال التسجيل الذكي أو من خلال الدخول الموحد على الموقع الإلكتروني للهيئة، ثم التسجيل على المنصة (بعد الدخول على رابط المنصة الذكية، اضغط على زر "سجل الآن") للتسجيل كمستخدم جديد.

وتشمل الخطوة الثانية إنشاء مستخدم جديد من خلال تعبئة بيانات التسجيل، وبعد إدخال البيانات يجب قراءة الشروط والسياسات والموافقة عليها، ثم الضغط على زر "تسجيل" لإتمام عملية التسجيل.

وفي الخطوة الثالثة، يظهر مقياس السعادة، بحيث يقيّم المستخدم مستوى سعادته عن تجربته في الحصول على الخدمة، ثم في الخطوة الرابعة تظهر رسالة تأكيد تسجيل المستخدم، إذ يصل له بريد إلكتروني، لتأكيد تفعيل حسابه على المنصة الذكية من خلال الضغط على رابط التفعيل، لتأكيد التسجيل على المنصة.

وفي الخطوة الخامسة يقوم النظام بإرسال الرمز السري لمرة واحدة (OTP) لرقم الهاتف المتحرك الخاص بطالب الخدمة، وذلك لإتمام تفعيل الحساب، بحيث يتم إدخال الرمز السري.

ولطلب الالتحاق بفصل افتراضي، يقوم المستخدم بإرفاق نسخة من الهوية و صورته الشخصية، وبعدها يضغط على "متابعة"، ثم يختار الفصل المراد الانتساب إليه والأوقات التي تناسبه ويضغط على "متابعة"، ليتم إرسال طلب الالتحاق للفصل الافتراضي لمشرف النظام، والذي بدوره يقوم بالتحقق من بيانات الطالب و إلحاق الطالب بالفصل المناسب له.

وتشمل الخطوة السابعة، متابعة حالة الطلب من خلال الضغط على "الطلبات"، على يمين الصفحة يمكنك الاطلاع على بياناتك الشخصية من خلال رابط "بياناتي" على يمين الصفحة، فيما يمكن من خلال الخطوة الثامنة الاطلاع على جميع المواد الخاصة بالفصول المنتسب إليها الطالب في صفحة "المكتبة الرقمية"، حيث يكون بإمكانه مراجعة المواد والاطلاع عليها في أي وقت، كما يمكن للطالب الاطلاع على الحضور و الانصراف لديه من خلال صفحة "الحضور".

وترتبط الخطوة التاسعة بنهاية كل درس، إذ يتم إرسال رابط لجميع الطلبة لتقييم المحاضرة، ومن ثم يجب الاطلاع على التقييم من خلال صفحة "الآراء"، إذ يقوم النظام بتسجيل فيديو لجميع المحاضرات، ويتم أرشفتها تلقائياً، وكذلك يمكن للطالب الاطلاع على تسجيل المحاضرات المنتسب إليها من خلال صفحة "الأرشيف".

وتأتي الخطوة العاشرة والأخيرة، بعد اعتماد الطالب في الفصل الافتراضي، حيث يظهر الفصل المسجل فيه مع معلومات الفصل في صفحة "الدروس المباشرة"، ليبدأ المحاضرة عبر الضغط على زر "ابدأ".