اقتصادية رأس الخيمة إغلاق جميع المراكز التجارية وأسواق بيع الأسماك والخضار واللحوم بشكل مؤقت

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة اليوم تعميماً يقضي بإغلاق جميع المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة وتشمل أسواق بيع الأسماك والخضار واللحوم اعتباراً من يوم الخميس المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 9 أبريل المقبل.

وأوضح التعميم أنه تم إلزام المطاعم داخل المراكز أو الأسواق التجارية أو المنتشرة في الإمارة بعدم استقبال الجمهور داخل المطعم، والاقتصار على خدمة توصيل الطلبات للمنازل وطلبات السيارات، سلسلة من التدابير والإجراءات الوقائية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، وتماشياً مع قرار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات الذي يهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وأضاف أن القرار يستثنى منافذ بيع المواد الغذائية، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ومحال البقالة، والسوبر ماركت، والصيدليات، وأسواق الجملة المفتوحة المخصصة لبيع الأسماك والخضار واللحوم التي تتعامل مع شركات التوريد بالجملة، حيث ستقوم إدارة الرقابة بالدائرة بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات والالتزام بها من قبل المنشآت المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حيث سيتم تنفيذ حملات تفتيشية للتحقق من التقيد بها.