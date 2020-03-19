تخفيض المخالفات المرورية 50% بأم القيوين

المصدر: مصباح أمين-أم القيوين

أعلنت القيادة العامة في شرطة أم القيوين، اليوم، عن تخفيض المخالفات المرورية المرتكبة في الإمارة ولجميع المركبات بنسبة 50‎‎% ، مع إلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية اعتباراً من غدا الجمعة وحتى 30 مايو المقبل على أن يكون دفع المخالفات عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية لوزارة الداخلية فقط.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات العقيد سعيد عبيد بن عران، إن تخفيض المخالفات يأتي في ظل سعي القيادة العامة لشرطة أم القيوين ، في تبني المبادرات التي تسهم في إسعاد المتعاملين من كافة شرائح المجتمع، والتسهيل على مالكي المركبات بتعديل أوضاع مركباتهم المنتهية الترخيص وتجديدها وضمان السلامة على الطرق.

ودعا مبن عران كافة قائدي المركبات، ومستخدمي الطرق بالالتزام التام بأنظمة وقوانين السير والمرور ، لضمان لسلامتهم وسلامة الآخرين، وتحقيق أهداف وزارة الداخلية للحد من الحوادث المرورية وجعل الطرق أكثر أمناً وأمانًا.