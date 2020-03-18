طرق دبي تنقل الموظفين العاملين في موقع اكسبو بمركبة ذاتية القيادة

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

بدأت هيئة الطرق والمواصلات، بنقل الموظفين في موقع إكسبو 2020 دبي بمركبة ذاتية القيادة، من المدخل الرئيسي للموقع وصولاً إلى المكاتب المؤقتة للموظفين، وذلك ضمن التشغيل التجريبي للمركبات الذكية في دبي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أحمد بهروزيان ان المرحلة الحالية تتضمن مرحلة التشغيل التجريبي التي تستمر لمدة 3 أشهر، بالإضافة الى اجراء الاختبارات للتقنيات الخاصة بوسائل النقل ذاتية القيادة، والتأكد من إتباع أقصى درجات السلامة العامة للأفراد وحماية الممتلكات المحيطة، وذلك بهدف ضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية والأمان في تقديم الخدمات الذكية والتقنيات الحديثة.

وتعمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تطوير قطاع المركبات ذاتية القيادة البرية والجوية وتلك المستخدمة في وسائل المواصلات العامة منذ عدة سنوات، وذلك ضمن مساعي الهيئة لتعزيز استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهدف لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة عبر مختلف وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030. وتساهم الاستراتيجية كذلك في تحقيق تكامل بين وسائل النقل الجماعي، وتقديم حلول مستدامة وآمنة في مجال النقل.

وكانت الهيئة قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن انها ستوفر التاكسي الجوي كوسيلة للمواصلات العامة في دبي خلال ثلاث سنوات، وبموعد لا يزيد على خمس سنوات في حال استجدت متغيرات تقنية، كما أكدت أن كلفة الخدمة ستكون في متناول النسبة الأعلى من ركاب النقل العام، حتى تسجل النجاح وتحقق الجدوى من توفيرها.

من ناحيته أشار بهروزيان الى أن استراتيجية التنقل الذكي ذاتي القيادة أحد المبادرات التي تسعى الهيئة من خلالها إلى دعم توجه حكومة دبي نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدا أن بدء التشغيل التجريبي للمركبة ذاتية القيادة في موقع إكسبو دبي، يعد إنجاز حيث يتم تنفيذ التجارب في قطاع المركبات الذكية ضمن المرافق والمشروعات الكائنة في المناطق الحيوية في دبي.

ويمكن وصف المركبة الذكية أو ذاتية القيادة بأنها مركبة صديقة للبيئة بنسبة 100%، ويمكنها السير بالطاقة الكهربائية لمدة تصل إلى 16 ساعة. وتسير المركبة التي يجري تجربتها حاليا بسرعة لا تتجاوز 25 كيلومتراً في الساعة، لأنها مصممة للتحرك في الشوارع الداخلية في المجمعات السكنية أو المدن الترفيهية، لكن لا يمكن السماح لها بالسير في الشوارع العادية الا حين اكتمال البنية التحتية والتشريعية التي تسمح بتشغيلها في الشوارع العادية.

وتسم المركبة بمعايير عالية من السلامة والأمان، لأنها تراقب المسار الذي تتحرك فيه من أربع جهات، عبر نظام الملاحة الذكي "جي بي إس"، وعبر حساسات الليزر المزودة بالمركبة، ما يمكّنها من رصد أي جسم على بعد 40 متراً، كما تبطئ سرعتها في حال ظهور أي جسم على بعد مترين، بينما تتوقف تماماً في حال اقتراب الجسم من مسافة أقل من مترين.

من جانبه أعرب نائب رئيس الاتصال في إكسبو 2020 دبي محمد عيسى الأنصاري عن فخره بأن يكون موقع إكسبو 2020 دبي مكانا لتطبيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة من خلال التشغيل التجريبي لمركبة ذاتية القيادة داخل الموقع. وقال إن الاستراتيجية تتسق مع رؤية إكسبو 2020 لمفهوم الاستدامة من خلال تقليل الاعتماد على وسائل النقل الملوثة للبيئة والتحول بصورة أكبر لاستخدام مركبات صديقة للبيئة منخفضة في انبعاثات الكربون."