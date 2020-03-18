المصدر: دبي-الامارات اليوم.

منعطف

جدّد سكان في منطقة مريجب بمدينة العين طلبهم من إدارة التخطيط إنشاء منعطف في الشارع المقابل للجمعية الأردنية والنادي المصري، من أجل تسهيل حركة تنقل السكان بسياراتهم بين المنطقتين.

قفازات

لاحظ زوّار لسوق اللحوم في عجمان عدم ارتداء بعض العاملين في السوق قفازات اليدين، مطالبين الجهات المختصة بتعزيز الرقابة للمحافظة على الصحة العامة وسلامة المجتمع.

ازدحام

زادت مراكز تجارية في الدولة عدد عمالها لاختصار زمن انتظار المستهلكين عند «كاونترات» الدفع، بهدف التخفيف من الازدحامات حفاظاً على الصحة العامة للمستهلكين.

مخلفات

لاحظ مرتادون لمناطق برية في عجمان، خصوصاً المنطقة المحاذية لشارع الشيخ عمّار، وجود عائلات تقوم بالشواء وبعد الانتهاء تترك المخلفات في مكانها، على الرغم من وجود لوحات في المنطقة تحذر من غرامة تصل إلى 10 آلاف درهم حال ارتكاب مثل هذا السلوك.

ظروف

دعا قراء الشركات والمنشآت التي تشغل لديها عمالاً بالمياومة أو موظفي مبيعات ملزمين بحد أدنى من المبيعات ليحصلوا على رواتبهم، إلى تفهم الظروف الحالية التي فرضتها الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا»، وتقديم الدعم والمساندة المالية لهم إلى حين عودة الأمور إلى نصابها.

نظافة

لاحظ قرّاء عدم تقيد العمال بالاشتراطات الصحية ومستويات النظافة المطلوبة في المحال التي تبيع اللحوم في هذه الظروف التي تتطلب إجراءات احترازية كبيرة، لافتين إلى ضرورة تنظيف الأسطح المستخدمة باستمرار.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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