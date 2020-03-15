المصدر: دبي-الامارات اليوم.

صالونات

طالب قراء بإلزام جميع العاملين في صالونات الحلاقة بارتداء الكمامات الطبية، خصوصاً خلال هذه الفترة، وذلك لتجنيب الزبائن الإصابة بأية فيروسات، كما طالبوا بتكثيف الرقابة على الصالونات من الجهات الرقابية، للتأكد من نظافة الأسطح، وتعقيم الأدوات المستخدمة بانتظام.

خصوصية

أعرب أصحاب همم عن استيائهم من عدم احترام الآخرين خصوصية دورات المياه الخاصة بهم في الأسواق ومراكز التسوق، وتعمّد البعض استخدامها على حسابهم، ما يعرضهم للمتاعب باستمرار.

تعقيم

طالب زوّار حديقة الصفيا في عجمان بإنشاء ممرات للدخول إلى منطقة النخيل الخضراء، تحاشياً للمشي فوق الزهور وإتلافها، كما طالبوا برش وتعقيم الحديقة للقضاء على الحشرات.

شهادة

طلب متعامل مع أحد البنوك الإسلامية في الدولة شهادة مديونية، ليتمكن من نقل حسابه إلى بنك آخر، لكنه فوجئ بالموظفة تبلغه بأن المعاملة تحتاج إلى 12 يوماً، وقد تمتد شهراً كاملاً، مشيراً إلى أنه لا تفسير لمثل هذه المدة إلا بأن البنك يتعمد عرقلة إجراءات نقله إلى بنك آخر.

فحص

جدد قراء مطالبتهم الجهات المعنية باشتراط إخضاع الخادمات اللاتي يتم استقدامهن للعمل في الدولة للفحص من النواحي النفسية والسلوكية، للتأكد من خلوهن من الأمراض النفسية، وذلك في أعقاب الحادث الأليم في الكويت، أخيراً، وأدى إلى وفاة ثمانية أطفال، بعد تعمد الخادمة إشعال الحريق في المنزل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com