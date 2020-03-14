بلدية الشارقة تنفذ حملات وقائية لمنع انتشار "كوفيد 19"وتنشر الوعي في المجتمع

المصدر: الامارات اليوم _ الشارقة

أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على سلامة وصحة جميع القاطنين والزوار من خلال اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتقال أية عدوى وبث رسائل التوعية في المجتمع باعتبارها من أهم العاومل التي تقي من المرض، وفي إطار حرصها على تعزيز هذا الوعي قامت البلدية بالعديد من الإجراءات كتوزيع معقم ومطهر الأيدي على جميع الموظفين والمراجعين لمختلف مراكز خدمة المتعاملين التابعة لها.

وفي هذا السياق أكد ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية تقوم بشكل يومي على تعقيم جميع المباني التابعة لها والمراكز الخدمية التي تستقبل أعدادً كبيرة من المراجعين بهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، كما تحرص على صحة الموظفين من خلال عمل مجموعة من الاجراءات الاحترازية التي تتماشى مع قرارات وزراة الصحة ووقاية المجتمع لمنع انتقال العدوى وزيادة الوعي المجتمعي حول مرض كورونا وأهمية الوقاية لمنع الإصابة به.

وأوضح الطريفي أن مباني البلدية جميعها تخضع لعميات تعقيم بشكل دائم، وبصورة يومية بالإضافة إلى المرافق الخدمية التابعة لها، فضلاً عن عمليات الرش لمكافحة البعوض باعتباره من أسباب نقل الأمراض المختلفة، مضيفاً أنه تم إغلاق جميع الحدائق في مدينة الشارقة حتى إشعار آخر كإجراء احترازي لمنع نقل أي عدوى، وللحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، ويأتي إغلاق هذه الحدائق ضمن الخطوات التي تتبعها البلدية لمنع انتقال العدوى والحفاظ على سلامة الجمهور وتوعيتهم بأهمية الوقاية والالتزام بجميع التعليمات التي تصدر من الجهات المختصة.

من جانبه أوضح خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين أن البلدية من خلال قطاع الصحة العامة والمختبرات المركزيةتحرص على التوعية المستمرة للموظفين عبر النشرات التوعوية وتوزيع معقمات الأيدي على الموظفين وخصوصاً المفتشين الذي يمارسون عملهم في الميدان، كما وضعت لوحات تحتوي على إجراءات الوقاية من المرض في جميع المرافق الخدمية والتي تشهد إقبالاً من قبل المتعاملين، فضلاً عن زيادة هذه التوعية في سكنات الفئات المساندة وعمل حجر صحي لمدة 14 لكل من يعود من السفر كإجراء احترازي يهدف إلى الوقاية من المرض ومنع انتشاره، كما تهيب البلدية بجميع أفراد المجتمع ضرورة الالتزام بالنشرات التوعوية التي يتم نشرها من قبل الجهات المختصة وعدم الانسياق وراء الشائعات واتباع الاجراءات الوقائية بشكل مستمر وخصوصاً تعقيم الأيدي والأسطح التي يتم التعمل معها وعدم المصافحة والمخالطة وضرورة مراجعة الطبيب أو أقرب مركز صحي فوراً عند الشعور بأي من أعراض المرض.

