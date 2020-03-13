حكومة أبوظبي تستعرض استراتيجية التحول الرقمي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، جانباً من الاجتماع الأول للجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، التي تم تشكيلها بناء على قرار اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بهدف تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي.

واستعرض الاجتماع استراتيجية التحول الرقمي في أبوظبي، الهادفة إلى توظيف التقنيات الحديثة في مختلف المجالات، كما جرى استعراض عدد من المشروعات والمبادرات الرقمية ذات الصلة.

وبارك سموّه إطلاق مبادرة «الشهر الرقمي»، التي تهدف إلى تعزيز المنظومة الرقمية الحكومية، وإبراز الدور الذي تلعبه الحلول والخدمات الرقمية في تحقيق أهداف المجتمع الرقمي في الإمارة.

وأكد سموّه أنه بحلول نهاية العام الجاري، ستكون أبوظبي حققت نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية، والانتقال نحو المستقبل الرقمي، ما يعزز مكانتها مركزاً ريادياً للحلول الرقمية في المنطقة والعالم.

وأضاف سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد، أن إمارة أبوظبي تخطو قدماً نحو تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة الارتقاء بمنظومة الحكومة الرقمية وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، وذلك من خلال توحيد وتكاتف الجهود، بما يعزز التكامل الرقمي الحكومي في إمارة أبوظبي.

وأشار سموّه إلى أن أبوظبي حققت، خلال الأعوام الماضية، قفزات نوعية في مجال التحول الرقمي والحلول الرقمية المبتكرة، وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع، مشيراً إلى أهمية التحديث المستمر للحلول التقنية، وذلك تماشياً مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، والعمل على مواكبة أحدث مظاهر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ودورها في زيادة الكفاءة والفعالية.

1000 خدمة حكومية

توفر حكومة أبوظبي أكثر من 1000 خدمة حكومية عبر القنوات الرقمية، فيما تم إنجاز أكثر من ثمانية ملايين معاملة رقمياً العام الماضي، وفرت أكثر من 300 ألف يوم عمل على موظفي الحكومة، إضافة إلى أكثر من 16 مليون زيارة لمراكز الخدمة على المتعاملين.