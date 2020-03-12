استطلاع لـ "الإمارات اليوم": 21% من المشاركين غير مباليين بفيروس "كورونا"

المصدر: هنادي أبو نعمة – دبي



أفاد 21% من المشاركين في استطلاع (غير علمي)، أجرته "الإمارات اليوم" على حسابها، على منصة التواصل الاجتماعي "توتير"، أن حياتهم لم تتأثر نتيجة انتشار فيروس كورونا، وأنهم غير مباليين بوجود المرض، الذي انتشر في أكثر من 100 دولة حول العالم.

وفي مقابل ذلك قال 20% ممن شاركوا في الاستطلاع، إنهم باتوا أكثر تقديرا لقيمة الحياة، وأشار 17% منهم الى أنهم أصبحوا أكثر اطلاعا وقراءة للمعلومات العلمية.



ووجهت "الإمارات اليوم" عبر الاستطلاع سؤال للمتابعين يقول، " كيف تأثرت حياتك بعد ظهور فيروس كورنا في عدد من بلدان العالم، اختر المجال الأكثر تأثرا من بين 4 خيارات، تتضمن، أنك أصبحت أكثر وعيا واهتماما بالنظافة الشخصية، أو أصبحت أكثر اطلاعا على التقارير العلمية المتعلقة بالأمراض، أو أصبحت أكثر تقديرا لقيمة الحياة، أو أنك لم تتأثر ولست مباليا بالأمر.



وأكدت النسبة الأكبر من المشاركين في الاستطلاع التي بلغت 42% بأنهم أصبحوا أكثر اهتماما بالنظافة في اعقاب انتشار الفيروس الذي لا يزال محط اهتمام العالم على مدار الساعة.

فيما كان لافتا وجود 21% ممن لا يبالون.



ويصعب الكشف عن الأسباب التي تقف وراء عدم مبالاة الأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع حيال أزمة ظهرت تداعياتها الخطيرة في كل دول العالم، إذ يتطلب ذلك مقابلتهم وسؤالهم مباشرة وتحليل اجاباتهم، إلا أن دراسات علمية سابقة فسرت حالة عدم اللامبالاة عند البعض، باعتناقهم لمعتقدات فكرية أو علمية أو سياسية معينة تجعلهم غير قلقين حيال إصابتهم بالمرض.



وكان خبراء ومحللين قد أشاروا في تقاريرهم حول التغيرات التي طرأت على حياة المجتمع البشري في مختلف بلدان العالم قسرا أو اختيارا ، وذلك اثر انتشار الفيروس بهذا الشكل السريع ، والتي تمحورت برأيهم حول تغير العادات اليومية ابتداء من اكثر السلوكيات البديهية والإنسانية مثل طريقة المصافحة والتعبير عن المشاعر، الى الامتناع عن ارتياد معظم الأماكن التي اعتاد افراد المجتمع الذهاب اليها من دون تفكير مثل مراكز التجميل او المنتجعات والفنادق السياحية ، وكذلك المواقع المختصة بإصدار الوثائق والمستندات، وذلك تخوفا من التواجد في مراكز التجمع التي تضم اعداد كبيرة من البشر في حيز مغلق.



واتخذت دول عدة في العالم إجراءات احترازية عدة طالت التعليم في المدارس والجامعات التي علق حضور دوامها لأسابيع، فيما تم الإعلان عن الغاء العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية والمحلية المهمة منعا للتجمعات البشرية، وذلك ضمن خطوات تهدف للحد من فرص انتقال الفيروس الذي ثبت انتقاله عبر ما يبثه الجهاز التنفسي من رذاذ وانفاس.



يذكر ان انتشار فيروس كورنا قد أصاب وفق أحدث الإحصائيات الصادرة حتى تاريخه، الى 120 ألف إصابة، شفي منها ما يقارب 65 ألف شخص، فيما لقي حوالي 4 آلاف شخص حتفهم بسبب عدم نجاتهم من المرض.

