تعميم بحظر تقديم الشيشة في فنادق أبوظبي

المصدر: عبير عبدالحليم ورويترز - أبوظبي وجنيف

وجّهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي كل الفنادق والمنشآت السياحية بالامتناع عن تقديم الشيشة في جميع المرافق بشكل فوري وعاجل، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» (كوفيد 19). وقالت في تعميم أصدرته، أمس، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إنه سيتم تفتيش جميع المنشآت الفندقية، بالتعاون مع الجهات المعنية، للتحقق من الالتزام بالامتناع عن تقديم الشيشة، محذّرة من أن المنشآت المخالفة ستخضع للإجراءات القانونية التي تنصّ عليها التشريعات النافذة.

إلى ذلك، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن «فيروس (كورونا) يمكن تصنيفه وباء عالمياً»، موضحاً أن «عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 مثلاً، خلال الأسبوعين الأخيرين». وأضاف خلال مؤتمر صحافي أمس: «قلقون للغاية من مستويات الانتشار، ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات (اللازمة)، لذلك وصلنا إلى تقييم مفاده أن (كوفيد-19 - فيروس كورونا) يمكن تصنيفه وباء».