تسهيلات على مدار الساعة لعودة المواطنين الراغبين من السعودية

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أكدت سفارة الامارات في الرياض أنها وبالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، تسخّر كل التسهيلات لمن يرغب من المواطنين بالعودة إلى الإمارات على مدار الساعة.

وقالت السفارة إنه تم التنسيق مع طيران الخطوط السعودية وطيران الاتحاد وطيران الإمارات لتسخير إمكاناتها لمساعدة الراغبين بالعودة إلى دولة الإمارات وفقاً للجدول الزمني المعلن.

و‏ سيبدأ طيران الاتحاد‬ تنفيذ رحلاته من 11 وحتى 13 مارس الجاري، بمعدل رحلة واحدة يومياً في مطارات الرياض وجدة‬ و الدمام، فيما سيبدأ طيران الإمارات في تسيير رحلات يومية خلال الفترة من 12 إلى 15 مارس الجاري بين دبي ومطار الرياض وجدة والدمام، لنقل الراغبين في العودة الى ارض الوطن.

ودعت السفارة عبر حسابها على موقع "تويتر"، أنه ‏بناءً على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى منافذها الجوية مؤقتاً، نرجو من جميع الراغبين بالعودة إلى دولة الإمارات بالتواصل عبر موقع واتس أب على الأرقام التالية ‏00966501118079، ‏00966500302006.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت السبت الماضي عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد والقضاء عليه ومحاصرته، ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بفيروس كورونا ومحاصرته والقضاء عليه وانطلاقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة ما يلي:

أولاً: قصر الدخول إلى المملكة مؤقتاً للقادمين من كل من الإمارات والكويت والبحرين على المنافذ الجوية في مطارات الملك خالد الدولي بالرياض والملك عبدالعزيز الدولي بجدة والملك فهد الدولي بالدمام.

وأوضح أن المرور سيكون "عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط، على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فوراً".