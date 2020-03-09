دعم «العمل عن بُعد» لأصحاب الهمم لمواصلة إنتاج الزي المدرسي

المصدر: أبوظبي - وام

تم إطلاق مبادرة «العمل عن بُعد» لأصحاب الهمم، بهدف استمرار إنتاج الزي المدرسي، الذي تجري حياكته بأنامل أصحاب الهمم من منازلهم، وذلك ضمن التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومجموعة «المسعود برستيج» للخياطة.

وتأتي المبادرة في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها دول العالم، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة الجميع، ولضمان تحقيق الهدف الاستراتيجي لاستمرارية العمل حسب البرنامج الزمني المحدد سلفاً.

ونقلت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم المعدات والأجهزة اللازمة التابعة لمجموعة المسعود إلى منازل منتسبيها أصحاب الهمم، لكي يتسنّى لهم متابعة عملهم دون توقف، كما يتم استكمال نقل ماكينات الخياطة تباعاً على مدار الأسبوع الحالي، لإنتاج 1000 قطعة من النسبة المقررة للزي والمخصصة لطالبات «المرحلة الثانية» لقياسات متنوعة، والتي تحمل العلامة التجارية لمنتجات أصحاب الهمم «شعار النحلة»، مع قيام مشرفي التأهيل المهني المعنيين من كوادر المؤسسّة بتنفيذ سلسلة زيارات إلى منازل الطلاب للإشراف على عملية الإنتاج.

من جانبها، دعمت وزارة التربية والتعليم مبادرة العمل عن بُعد، لاستكمال إنتاج الزي المدرسي في إطار دعمها للجهود التي تقوم بها «زايد العليا».