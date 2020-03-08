تطوير تقاطع الصقر بـ 450 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عقد مشروع تطوير تقاطع الصقر الواقع بين شارع الخليج وشارعي خالد بن الوليد والغبيبة، بكُلفة 450 مليون درهم، وسيجري ربطه مع جسر الشندغة (إنفينيتي) من الجهة الشمالية عند اكتمال المشروع.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر محمد الطاير، إن مشروع تطوير تقاطع الصقر، يُعد جزءاً من مشروع تطوير محور الشندغة الذي قسم إلى خمس مراحل، يمتد على طول شارع الشيخ راشد وشارع الميناء وشارع الخليج وشارع القاهرة بطول 13 كيلومتراً، ويسهم تطوير تقاطع الصقر، في توفير حركات مرورية حرة على طول محور الشندغة (شارعي الخليج والميناء)، ورفع الطاقة الاستيعابية لشارعي الخليج والميناء، ورفع كفاءة الطريق ومستوى السلامة المرورية، إلى جانب توفير مداخل ومخارج لميناء راشد، وتوفير المزيد من المواقف أسفل الجسر الجديد لخدمة المنطقة. وأضاف: «يتضمن المشروع تنفيذ جسرين على طول شارع الخليج، الأول بطول 750 متراً بالاتجاه الشمالي، والثاني بطول 1075 متراً بالاتجاه الجنوبي، بسعة ستة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تصل إلى 12 ألف مركبة في الساعة لكل اتجاه. كما يتضمن المشروع إنشاء جسر بمسار واحد لحركة الالتفاف إلى اليمين من شارع خالد بن الوليد إلى شارع الخليج بطول 250 متراً، بطاقة استيعابية تصل إلى 1600 مركبة في الساعة، إضافة إلى إنشاء نفق بسعة مسارين لحركة الالتفاف إلى اليسار من شارع خالد بن الوليد إلى شارع الميناء بطول 500 متر وبطاقة استيعابية تصل إلى 3200 مركبة في الساعة، وكذلك إنشاء تقاطع سطحي محكوم بإشارة ضوئية يربط شارع الخليج مع شارع الغبيبة وشارع خالد بن الوليد»، مشيراً إلى أن «المشروع يشتمل كذلك على أعمال رصف الطرق، وإنارة الشوارع، والأنظمة المرورية، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وأنظمة الري».

ويُعد مشروع تطوير محور الشندغة من أضخم المشروعات التي تنفذها الهيئة حالياً، وتقدر كُلفته بنحو خمسة مليارات و350 مليون درهم، ونظراً لضخامة المشروع، فقد جرى تقسيمة إلى خمس مراحل، أنجزت منها مرحلتان، هما تطوير تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع عود ميثاء (تقاطع وافي)، وتطوير تقاطع شارعي الشيخ راشد والشيخ خليفة بن زايد، الذي تضمن إنشاء جسرين على شارع الشيخ خليفة بن زايد بسعة مسارين في كل اتجاه، وجسر من شارع زعبيل بالاتجاه إلى شارع الشيخ راشد بسعة مسار واحد، ونفق على شارع الشيخ راشد بالاتجاه إلى تقاطع شارع الشيخ راشد مع شارع المنخول، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه.

والعمل جارٍ حالياً في تنفيذ المرحلة الثالثة التي تتضمن ستة عقود وتشمل تنفيذ كل من جسر الشندغة (إنفينيتي)، الذي يتميز بتصميمة المعماري الفريد الذي سيكون علامة متفردة لدبي عالمياً، ومنحدر جسر الإنفينيتي جهة بر دبي وجسور الربط مع نفق الشندغة، وتطوير شارع الكورنيش والتقاطعات على شارع الخليج وتطوير تقاطع الصقر ومداخل ومخارج جزر ديرة عند شارع أبوبكر الصديق. ويبلغ إجمالي طول الجسور 8.5 كيلومترات، فيما يبلغ طول الأنفاق 500 متر، ويبلغ طول الطرق السطحية ثمانية كيلومترات، ويضم المشروع 10 تقاطعات سطحية، وسيكون إنجاز هذه المرحلة في نهاية عام 2022.