شرطة الفجيرة تطلق «عينك على مشروعك»

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

أطلقت شرطة الفجيرة، بالتعاون مع بلديات الإمارة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، حملة توعية بعنوان: «عينك على مشروعك»، بهدف نشر ثقافة المحافظة على الممتلكات بين شركات المقاولات، ومكاتب الاستشارات الهندسية، وملاك المباني والمشروعات التجارية وحماية معدات ومواد البناء في المشروعات والمنشآت تحت الإنشاء من تعرضها للسرقة، وتحويلها إلى خردة وسكراب، بسبب الإهمال الناتج عن عدم حفظها بطريقة صحيحة في مواقع البناء. تأتي الحملة حرصاً على تعزيز الأمن والأمان بين أفراد ومؤسسات المجتمع.

وأفاد رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة، النقيب محمد حسن البصري، بأن الحملة تأتي ضمن مؤشرات القيادة العامة لشرطة الفجيرة، في المحافظة على إبقاء معدلات الجريمة عند أدنى المستويات، من خلال تكثيف الجهود مع الشركاء والمتعاونين، ضمن مؤشر نسبة انتشار وتغطية التوعية الأمنية، على مستوى نطاق إمارة الفجيرة طوال شهر مارس.

وأكد أهمية المسؤولية المجتمعية المشتركة بين أفراد المجتمع كافة، خصوصاً ملاك المباني والمقاولين، من تخريب ضعفاء النفوس للمشروعات، باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحتياطات اللازمة لحفظ المواد في أماكن مغلقة، ووضع حراسة على مواقع الإنشاء، وعدم الإهمال وتركها عرضة لضعاف النفوس لسرقتها، موضحاً أن الجهود الأمنية وحدها لا تكفي لمواجهة هؤلاء اللصوص، فالمواطنون والمقيمون هم خط الدفاع الأول للتصدي لهم، عبر اتخاذ الإرشادات الوقائية لتلك المباني.

وأضاف أن الحملة تتضمن نشاطات توعية عدة، يتم من خلالها توزيع البروشورات على الجمهور، وتوجيه رسائل نصية ونشرات توعية، عبر الإذاعة والصحف ونشر التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية لحماية المباني تحت الإنشاء من السرقة، والتعاون مع رجال الأمن لتعزيز الأمن الوقائي، وإقامة محاضرات وورش توعية مع المعنيين، وتوجيه التوعية للمواطنين والمقيمين من الجاليات العربية والآسيوية.