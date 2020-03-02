إنجاز 35% من مشروع الواجهة المائية بكلباء

المصدر: سمية الحمادي - كلباء

أنجز عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بالتعاون مع شركة خاصة، مشروع واجهة كلباء المائية، ضمن «مشروع كلباء للسياحة البيئية»، بنسبة 35%، الذي يمتد على مساحة 17 ألف متر مربع، بكلفة 119 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الأخير من العام الجاري.

ويضم مشروع واجهة كلباء المائية مركزاً تجارياً مبتكراً يشتمل على 82 محلاً يراعى في تصميمه توفير تجربة تسوق خارجية بنمط المحال على جانبي الطريق، وسيشكل وجهة متكاملة الخدمات تلبي احتياجات العائلات اليومية لسكان المدينة، وتتيح خيارات واسعة ومتنوعة للترفيه، كما سيضم المركز مجموعة واسعة من المطاعم التي تلبي رغبات جميع أفراد الأسرة، ومن المتوقع أن يشكل المركز التجاري نقطة جذب رئيسة للزوار، لكونه يجمع مختلف أنواع وسائل الترفيه تحت سقف واحد.

وتحتضن واجهة كلباء المائية منطقة فريدة متخصصة للعب والترفيه تحمل اسم «بالي زون»، وتعتمد المنطقة مفهوم ممارسة الرياضة عبر الأنشطة الترفيهية، بتوفيرها منطقة ألعاب تبلغ مساحتها 1600 متر مربع، تشمل منصات القفز والتزلج على الجليد والسقوط الحر وتحدي المشي على الحبال المتشابكة.