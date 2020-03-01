بلدية الذيد تطلق حملة "صحتك .. مسؤوليتك" لتطوير صالونات الحلاقة

المصدر: الذيد - الإمارات اليوم

أطلقت بلدية مدينة الذيد أخيراً، وللعام الرابع على التوالي، حملة لتطوير صالونات الحلاقة بالمدينة، استكمالاً للحملات السابقة التي تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، والالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة لمزاولة هذه الأنشطة لما لها من أثر مباشر على الصحة العامة من خلال التعريف بمخاطر استخدام أدوات حلاقة غير نظيفة ودورها في انتقال الأمراض، علاوة على التعريف بالبدائل الممكنة كاستخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام للمرة الواحدة، واقتناء الزبون حقيبة أدوات خاصة كخيار أفضل للوقاية.

وأشار رئيس قسم السلامة والتفتيش البلدي ناصر سعيد الطنيجي إلى أن الحملة تستهدف المحافظة على مستوى النظافة ومنع انتشار الأمراض المعدية بين مرتادي الصالونات من خلال التنظيف والتطهير والتعقيم للأدوات والمعدات المستخدمة، وكيفية الحفاظ عليها بصورة سليمة كذلك الممارسات الصحيحة التي يجب اتباعها قبل وأثناء وبعد عملية الحلاقة، مما يسهم بدوره في توفير خدمات راقية في تلك الصالونات والمراكز، كما يحد من انتشار الأمراض المعدية والحفاظ على سلامة الأفراد.

وأضاف أنه تم تدشين فعاليات الحملة التي تتخذ (صحتك .. مسؤوليتك) شعاراً لها بلقاء موسع استهدف العاملين في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل بحضور رؤساء الأقسام والشعب بالبلدية والمفتشين الميدانين، حيث تم مناقشة الآليات المتبعة لتطوير الممارسات الصحية داخل صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، والإطلاع عن قرب على أحدث الأجهزة والأدوات المستخدمة في هذا المجال الحيوي بما ينعكس إيجاباً على تحقيق أعلى مستويات الوقاية وحفظ سلامة، وصحة أفراد المجتمع.

وتابع الطنيجي: تضمنت الحملة كذلك زيارات ميدانية من قبل مفتشي البلدية لجميع صالونات الحلاقة ومراكز التجميل للتأكد من ضمان تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة للحفاظ على أعلى مستوى صحي ممكن في ظل أهمية خدماتها ودورها، حيث تم تنفيذ زيارات إلى 55 صالون رجالي و20 صالون نسائي، تم من خلالها توجيه 34 إنذارًا إضافة إلى تحرير مخالفة واحدة.