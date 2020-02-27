خالد بن محمد بن زايد يطلق «تياسير»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، يرافقه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، شركة «تياسير»، لتكون ذراع الخدمات الإرشادية للمستفيدين من «قرض بناء مسكن»، ضمن برنامج قروض إسكان المواطنين في العاصمة أبوظبي، وذلك بصفتها شركة إرشادية غير ربحية تابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة.

جاء ذلك خلال تفقد سموهما مركز إسعاد المتعاملين ومشروع الفلل النموذجية، التابعين للشركة في مدينة خليفة، برفقة كل من رئيس دائرة المالية في أبوظبي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة، جاسم بوعتابة الزعابي، ورئيس دائرة البلديات والنقل، فلاح الأحبابي، وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتهدف شركة «تياسير» إلى تبسيط وتسهيل عملية تصميم وبناء المساكن للمواطنين وفق متطلباتهم، من خلال مجموعة من الخدمات الإرشادية المجانية بالكامل، التي ستقدمها في مختلف المراحل، والارتقاء بعملية تصميم المساكن من خلال توفير مجموعة من التصاميم المختلفة، التي حصلت على الموافقة والاعتماد من دائرة البلديات والنقل، إلى جانب توفير خدمات إرشادية تتيح لهم تصميم منازلهم المستقبلية.

ويدعم إطلاق شركة «تياسير» برنامج «غداً 21»، المبادرة التنموية التي تبلغ قيمتها 50 مليار درهم، وتهدف إلى دفع عجلة تنافسية أبوظبي، وتحسين مستويات المعيشة لسكانها.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أهمية شركة «تياسير» التي ستقدم خدمات تعزز جهود تحقيق المستهدفات الحكومية، الرامية إلى توفير حياة كريمة مستقرة وهانئة للمواطنين في مختلف نواحي ومجالات الحياة، خصوصاً أنها ستسهل عليهم عملية الحصول على مساكن عصرية تلائم احتياجاتهم.

كما أشار سموه إلى أهمية مواصلة عملية الارتقاء بالخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، حتى ينعموا بحياة كريمة ومستقرة، من خلال إطلاق مختلف المبادرات التي تُيسّر وصولهم إلى هذه الخدمات، بما يُلبي متطلباتهم واحتياجاتهم، ويُسهم في تبسيط شؤون حياتهم. وفي إطار برنامج «غداً 21»، جرى تقديم أكثر من 6000 قرض سكني لضمان توفير مساكن بأسعار معقولة لجميع مواطني أبوظبي، مع توزيع أراضٍ سكنية بقيمة 11.6 مليار درهم.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي التنموية القابضة، محمد السويدي، إن شركة «تياسير» إضافة استثنائية لمنظومة قطاع الإسكان في أبوظبي، لما ستوفره من خدمات مجانية وحصرية للمواطنين المستفيدين من برامج الإسكان في الإمارة، حيث تهدف بشكل أساسي إلى ضمان حصولهم على تجربة مريحة ومتميزة في جميع مراحل عملية تصميم منازلهم وبنائها، بما يُسهم في تحقيق الرفاهية والاستقرار الاجتماعي للأسرة الإماراتية، انسجاماً مع رؤية إمارة أبوظبي وأهداف برنامج «غداً 21» في هذا الإطار.

وقال مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالإنابة، بشير خلفان المحيربي، إن «إطلاق شركة (تياسير) ينسجم مع جهود حكومة أبوظبي، الرامية إلى توفير مساكن مناسبة لجميع المواطنين، تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة».

وأضاف: «نحرص في الهيئة على تعزيز سبل التعاون المشترك مع الجهات المختلفة في أبوظبي، للعمل على تطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات التي تمكّن المواطنين من الحصول على مساكن مناسبة لهم، وذلك في إطار التزامنا بتوفير حياة مستقرة للمواطنين تعزز من ترابطهم الأسري».

يُذكر أن مشروع الفلل النموذجية جرى تطويره استناداً إلى استبيان «نبني لإسعادك»، الذي سعى إلى جمع بيانات ومعلومات تفصيلية حول شكل وتصميم المنزل المثالي للمواطنين، للاستفادة من هذه النتائج في تطوير التصاميم الخاصة بمشروعات الشركة السكنية، بما يتماشى مع متطلبات المواطنين، ويرتقي إلى مستوى تطلعاتهم.

وللاستفادة من الخدمات، يجب أن يكون المتعامل من المواطنين المستفيدين من قرض بناء مسكن، ضمن برنامج قروض إسكان المواطنين في أبوظبي، ويمتلك أرضاً سكنية. كما يجب أن يتم التعاقد مع استشاريين ومقاولين معتمدين من قبل الشركة، وفي حال استيفاء الشروط المحددة، يمكنه التقدم بطلبات التسجيل في خدمات «تياسير» عبر منصة الدخول الذكي Smart Pass، المتوافرة على الموقع الإلكتروني www.teyaseer.ae، أو بالاتصال على الرقم 800555.

كما يمكن للمتعامل تقديم طلبه مباشرة عن طريق مركز إسعاد المتعاملين في مدينة خليفة، ومراكز «تم»، في كل من مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وذلك بعد تحديد موعد لمقابلة مدير الحساب الخاص به.

وأُطلق برنامج «غداً 21»، العام الماضي، بهدف تعزيز تنافسية أبوظبي على الصعيد العالمي. ويسعى البرنامج لتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، من خلال مبادرات مجتمعية على نطاق واسع. ويتمثل الهدف الرئيس لبرنامج «غداً 21»، في تعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها من أفضل الأماكن في العالم للمعيشة والازدهار.

9 نماذج

تقدم «تياسير» مقترحاتها للمتعاملين، في ما يتعلق بالمقاولين والاستشاريين المعتمدين القادرين على تطوير منازلهم، وفق أعلى المعايير والمستويات العالمية في هذا المجال.

ويضم «مركز إسعاد المتعاملين» ممثلين لاستقبال طلبات المتعاملين (مديرو حساب)، يتابعون طلبات المتعاملين خلال مراحل بناء مساكنهم، اعتباراً من اليوم الأول لاعتماد طلبات التسجيل، حتى انتهاء مرحلة تسليم المنزل، خلال فترة الضمان.

ويتولى مديرو الحساب مسؤولية مساعدة المتعاملين في اختيار الاستشاريين والمقاولين الأنسب لتنفيذ منازل أحلامهم، ومراجعة تصاميم البناء والاختيار بينها.

ويتيح مشروع الفلل النموذجية للمواطنين فرصة للتعرف عن قرب إلى جودة الفلل العصرية أو التراثية التي يتم تقديمها، حيث يضم المشروع تسعة نماذج للفلل من أصل 25 فيلا، بتصاميم تراثية وعصرية توفرها «تياسير».

• الخطوة تندرج ضمن برنامج «غداً 21»، الذي يستثمر في المجتمعات المحلية.

• «تياسير» تهدف إلى تبسيط إجراءات تصميم مساكن المواطنين وبنائها.