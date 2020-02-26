تأخير متوقع حاليا في 4 شوارع في دبي بسبب الطواف

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

اعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تأخير متوقع على شارع طرابلس وشارع الرباط وشارع الخيل وشارع المركز المالي حتى الساعة 4:32 بعد الظهر نتيجة مرور المشاركين في المرحلة الرابعة من سباق طواف الإمارات 2020.

وكان المشاركون في الطواف قد بداوا بالمرور منذ حوالي الساعة على شوارع الخوانيج وزايد بن حمدان والعمردي ، حيث استمر طوافهم في هذه الشوارع حتى الساعة 3:34 بعد الظهر.

وتهيب الهيئة بالسائقين مراقبة التنبيهات التي تبها باستمرار عن حالة الشوارع منعا لوقوعهم في الازدحام ، كما اهابت بهم اختيار طرق بديلة خلال انغلاق الشوارع المعلن عنها.