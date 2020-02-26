ولي عهد عجمان يعفي المواطنين من رسوم تصديق عقود الإيجار السكنية لدى البلدية

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

بمبادرة كريمة من سمو الشيخ عمار بن راشد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، صدر القرار الأميري لسنة 2020، بشأن الإعفاء من رسوم تصديق عقود الإيجار السكنية للمواطنين المستأجرين لدى دائرة البلدية والتخطيط بعجمان.

وفي هذا الصدد، أكد سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، أن القرار يأتي بمكرمة من ولي عهد عجمان، بهدف تخفيف العبء المالي عن المواطنين المستأجرين في الإمارة.

وأضاف سموه أن المكرمة سلسلة من ضمن المبادرات الكريمة لولي العهد، والتي تسهم في توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتعزز جودة الحياة، ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدائرة الدائم على إسعاد المتعاملين وسكان الإمارة، وتقليل العقبات أمامهم.

موضحاً أن المبادرة جاءت من أجل دفع الحركة الاقتصادية ومراعاة للظروف الاقتصادية لمواطني إمارة عجمان، داعياً أطراف العملية الإيجارية إلى الاستفادة من هذا الإعفاء، الذي يهدف إلى تحفيزهم وتشجيعهم على توثيق عقود الإيجار السارية والجديدة، والاستفادة من خدمات ومزايا الدائرة.