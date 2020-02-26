شرطة أبوظبي تلبي طلبات السجناء داخل العنابر بلمسة واحدة

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

استحدثت المؤسسات العقابية والإصلاحية في أبوظبي شاشات ذكية داخل عنابر السجناء، من خلال نظام أطلقت عليه اسم «معين»، يمكّن السجناء، من خلال لمسة واحدة، تسجيل كل طلباتهم والتعرف إلى الجدول اليومي للأنشطة والوجبات الغذائية ومواعيد الفحص الطبي وغيرها.

وذكرت شرطة أبوظبي أن «معين» يوفر 58 خدمة للنزلاء، واستقبلت من خلاله 15 ألفاً و80 طلباً من نزلاء المؤسسات العقابية في مرحلته الأولى خلال العام الماضي، ويستفيد من المشروع 3000 نزيل، مشيرة إلى أن هناك 43 موظفاً لديهم صلاحية التعامل مع طلبات السجناء، وسيستكمل تنفيذ المشروع على مستوى المؤسسات العقابية بأبوظبي في 2021.

وتفصيلاً، عرضت شرطة أبوظبي عبر منصتها ضمن مشاركتها في الدورة الرابعة من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020»، والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2020»، مشروعات جديدة ومبتكرة، في إطار جهودها لتوفير أرقى الخدمات بطريقة ذكية للمتعاملين، بما يعزز مسيرة إمارة أبوظبي نحو تطوير حلول حكومية رقمية سريعة وفاعلة.

وشاركت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع بمشروع أجهزة الخدمة الذاتية للنزلاء «معين»، وهو عبارة عن برنامج لتقديم الخدمات التي يحتاجها النزلاء في المؤسسات العقابية بطريقة مبتكرة وآمنة، بحيث يستطيع النزيل الحصول عليها، مثل الخدمات القانونية، أو تقديم شكوى أو مقترح، أو الحصول على خدمات العيادة أو الزيارة، أو الاتصال، وغيرها من الخدمات الحيوية بلمسة واحدة، عبر شاشات في أماكن وعنابر النزلاء.

وذكرت شرطة أبوظبي أن طلبات السجناء تصل إلى الموظف المختص بشكل آلي، ويتم التعامل مع الطلب واتخاذ الإجراء المناسب والرد على النزيل وما تم في موضوع طلبه، لافتة إلى أن فائدة الخدمة تكمن في توفير الوقت والجهد وسرعة الإنجاز وحفظ حقوق النزلاء.

وأوضحت أن جهاز الخدمة الذاتية لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، عبارة عن شاشة لمس ذكية توضع داخل عنابر السجن، ويمكّن النزيل من تسجيل كل طلباته، ومتابعة مواعيد جلساته في المحاكم والتعرف إلى تفاصيل قضيته، مثل أرقام القضايا وتاريخ الإفراج.

وتعتبر القيادة العامة لشرطة أبوظبي الجهة الشرطية الأولى على مستوى الشرق الأوسط التي تطبق خدمات إلكترونية لنزلاء المنشآت الإصلاحية، وبلغ عددها 84 خدمة تعمل على مدار الساعة، في إطار حرصها واهتمامها بمجال حقوق الإنسان، بما يسهم في تقليل الاستخدام الورقي، وتقليل نسبة الخطأ البشري.

جدير بالذكر أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي أطلقت 358 خدمة إلكترونية جديدة من الخدمات المبتكرة للمتعاملين والموظفين ونزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية، العام الماضي، ضمن جهودها الرامية للتحول إلى الحكومة الذكية وتبسيط الإجراءات، وتوفير أرقى الخدمات بطريقة ذكية للمتعاملين، من خلال إجراءات واضحة وبسيطة وسهلة.

وأكدت أنها تستشرف المستقبل وتواكب أحدث التقنيات في مراحل التحوّل نحو الحكومة الذكية وتطبيق الذكاء الاصطناعي، بما يعزز جهودها نحو التحسين والتطوير لاتخاذ التدابير الأمنية وفق أفضل الممارسات العالمية المتقدمة، وتحقيق مؤشرات إيجابية جديدة في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

مميزات «معين»

المشروع عبارة عن شاشة لمس ذكية في عنابر النزلاء.

يمكن النزيل من فتح الصفحة من خلال اسم المستخدم والرمز السري.

يمكّن النزيل من الاطلاع على بياناته والقضية وتاريخ الإفراج وجدول الأنشطة والبرامج.

يتواصل النزيل عبره مع الضباط والموظفين ويرسل الطلبات.

يتلقى النزيل الردود ويطلع عليها من خلال صفحته الشخصية.

الجهاز مفتوح 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع.

يزود المشروع صاحب القرار بالإحصاءات المتعلقة بنسب الإنجاز والردود على الطلبات.

3000

من نزلاء المؤسسات العقابية يستفيدون من «معين» في مرحلته الأولى.

شرطة أبوظبي تسبق الشرق الأوسط في تطبيق خدمات إلكترونية لنزلاء المنشآت الإصلاحية.