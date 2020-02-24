"زايد للإسكان" يطلق الجيل الأول من مساكن المستقبل "زايد 2071" بالتعاون مع "مصدر"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم:

شهد سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بحضور وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، الإعلان عن تشييد مسكن “زايد 2071” أول مسكن مُبتكر ومُستدام يحصل على أعلى تقييم بيئي في الدولة حسب نظام "استدامة" للتقييم بدرجات اللؤلؤ من دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي والذي ينفذه برنامج الشيخ زايد للإسكان بالتعاون مع شركة مصدر في حي المنتزي السكني بإمارة عجمان.

وأكد سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو مستقبلاً ذكي ومتطور ومستدام، يخدم المواطنين ويوفر أرقى الخدمات ويؤمن الحياة الكريمة لهم ويلبي متطلبات المجتمع من المساكن العصرية المناسبة.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة من قبل القائمين على برنامج الشيخ زايد للإسكان، وبالاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الحكيمة لهذه المشاريع المستقبلية والحيوية، بما يتماشى مع خططها التنموية المستدامة، التي تهدف إلى تسخير أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة لتوفير كافة احتياجات المواطنين وتحقيق الرفاهية والأمن والاستقرار ورفع جودة الحياة.



وقال الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، أن مشروع مسكن “زايد 2071” يأتي في إطار رؤية دولة الإمارات 2021 في مجال التنمية المستدامة وتحقيق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة تُسهم في جودة حياة الأفراد وزيادة توليد الطاقة النظيفة في الدولة.

وأضاف النعيمي أن مسكن “زايد 2071” يُعد من المشاريع الاستراتيجية التي ينفذها برنامج الشيخ زايد للإسكان وهو النسخة الأولى من مساكن المستقبل التي تم تصميمها بما يتوافق مع أهداف واستراتيجيات البرنامج ورؤيته في تحقيق الريادة في مجال الإسكان والاستدامة وتوجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية العالمية في مجال الطاقة والبيئة والأنظمة الذكية والابتكار وجودة الحياة ، حيث تتوحد فيه الجهود والرؤى لرفع مكانة الدولة وجعلها تجربة فريدة من نوعها تلهم العالم.

من جانبه، أفاد المدير التنفيذي للشؤون الهندسية في برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندس محمد إبراهيم المنصوري، بأنه سيتم البدء بمرحلة تشييد مسكن “زايد 2071 “ خلال الربع الأول من العام الجاري بالتعاون مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة والتطوير العمراني المستدام وشركة أصول للاستشارات الهندسية.



وأوضح المنصوري، أن المشروع يُعد الأول من نوعه على مستوى الدولة والذي يهدف إلى تصميم نسخة جديدة ومطوّرة من المسكن المستدام ليتلائم مع احتياجات الأسر المواطنة ويحقق أعلى المعايير البيئية المستدامة، وأضاف المنصوري أن المسكن المبتكر والمستدام هو أول مسكن على مستوى الدولة يحصل على تقييم بدرجة 5 لآلئ باعتباره أعلى تقييم بيئي يمكن الحصول عليه من نظام "استدامة" لتقييم اللآلئ .

وأردف المنصوري أن المشروع سيتم تشييده ضمن حي المنتزي السكني في منطقة محمد بن زايد (2) في إمارة عجمان ويتوقع الانتهاء من تشييده في الربع الثالث من العام الجاري.

ويتوقع أن يحقق المسكن نتائج بيئية عالية حيث تم تصميمه بمواصفات مسكن صفري الطاقة يعمل على توليد 100% طاقة نظيفة وتخفيض الكسب الحراري الخارجي وتوفير استهلاك المياه وإعادة تدوير مخلفات البناء والمخلفات العضوية وتحسين البيئة الداخلية من خلال استخدام مواد غير مضرة بالبيئة والصحة العامة للاسرة.



وقال المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في "مصدر" يوسف أحمد باصليب: "نرحب بشراكتنا مع برنامج الشيخ زايد للإسكان من خلال هذا المشروع الرائد الذي يبرزأهمية تسخير أحدث التقنيات في تشييد مبانٍ عمرانية تتمتع بمواصفات مستدامة عالية الجودة".



وأضاف: "لدى مصدر خبرة كبيرة تمتد على مدى أكثر من عشرسنوات في مجال التطوير العمراني المستدام، وتتجسد هذه الخبرة الطويلة من خلال مدينة مصدر التي تضم مجموعة من المباني المستدامة وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة في هذا المجال، من ضمنها مشروع الفيلا المستدامة الذي يشتمل على تقنيات متطورة تساعد في تعزيز الكفاءة في استهلاك المياه والطاقة".



وأكد باصليب بأن الشراكة مع برنامج الشيخ زايد للإسكان لتشييد مسكن “زايد 2071” أول مسكن مُبتكر ومُستدام يحصل على أعلى تقييم بيئي في الدولة، من شأنها أن تعزز من ريادة مصدر ضمن هذا القطاع وتشكل إضافة مهمة إلى محفظة المشاريع المشتركة التي تنفذها الشركةعلى مستوى دولة الإمارات وعموم المنطقة".



يذكر أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" من خلال"مدينة مصدر" رائدة في مجال التنمية العمرانية المستدامة حيثتعد مدينة مصدر إحدى أكثر مدن العالم استدامة، وتضم أكبرمجمعات المباني عالية الأداء في العالم، لتشكل بذلك مختبراً واقعياً لرصد ودراسة كيفية استهلاك ومشاركة الموارد في المدن.

وبفضل تصميم المدينة الذكي، ينخفض استهلاك المباني فيها من الطاقة والمياه بنسبة تفوق 40% وفق معايير (ASHRAE/Estidama) حيث يشترط على جميع المباني أن تحقق بالحد الأدنى تصنيف 3 لآلئ وفق معايير "استدامة".