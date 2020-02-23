«زايد للإسكان» و«تطوير البنية التحتية» يُطلقان «أثاثي اختياري»

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

شهد سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان إطلاق مبادرة «أثاثي اختياري» التي نفّذها مجلسي شباب برنامج الشيخ زايد للإسكان ووزارة تطوير البنية التحتية بحي المنتزي السكني بمنطقة محمد بن زايد في إمارة عجمان.

وقال سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، «تأتي هذه المبادرة لتترجم حرص قيادتنا على إسعاد المواطنين، وانطلاقاً من رؤية الإمارة المستقبلية في مجال الطاقة والبيئة والأنظمة الذكية والابتكار، والاهتمام البالغ بتحقيق الاستقرار السكني، وتوفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة لأبناء الإمارات، وذلك عبر توفير أشكال متعددة من الدعم السكني».

وأضاف، إن «إمارة عجمان تسير وفق خطة طموحة تتمحور حول تحقيق أعلى مستويات الرفاه المعيشي وتقديم خدمات مبتكرة وذكية تلبي احتياجات المواطنين وتفوق تطلعاتهم من خلال تنفيذ مشاريع إسكانية مستدامة، وتقدم هذه المبادرة المطوّرة حلولاً للتحديات والصعوبات الكثيرة التي تواجه معظم الملاك في بناء مساكنهم، وتسعى لتحقيق الاستفادة القصوى من المساعدات الإسكانية التي يحصلون عليها، لتلائم احتياجات الأسر المواطنة وفقاً لأعلى المعايير البيئية المستدامة».

وأكّد وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، أن مبادرة «أثاثي اختياري» تأتي في إطار توجهات القيادة نحو إسعاد المواطنين والارتقاء في جودة الحياة التي ركزت عليها الأجندة الوطنية وتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 وجعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول 2021.

وقال إن «المبادرة من شأنها التسهيل على المستفيدين من مشاريع مساكن الأحياء السكنية التي ينفذها البرنامج من خلال تلبية احتياجات الأسرة المواطنة وتحقيق الاستقرار السكني بعد استلام المسكن مباشرة وفي أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة بما يفوق تطلعات المواطنين في مسكن العمر».

وثمن النعيمي دور مجالس الشباب في كل من وزارة تطوير البنية التحتية والبرنامج، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تم تصميمها ودراسة إجراءاتها والإشراف على تنفيذها بمجهود الشباب وطاقاتهم، مؤكداً أن خدمة تأثيث مساكن المواطنين في مشاريع الأحياء السكنية ستتوفر من خلال الخدمات الذكية المبتكرة في الموقع الإلكتروني للبرنامج أو تطبيق خدمة «أثاثي اختياري» والذي سيكون في متناول استخدام المستفيدين في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وأشاد وزير تطوير البنية التحتية بدور القطاع الخاص حيث انضمت للمبادرة مجموعة من شركات الأثاث والتصميم الداخلي لضمان إنجاح هذه المبادرة المجتمعية، وتم اختيار هذه الشركات وفق أحدث المتطلبات العصرية وبما يتناسب وجميع الفئات العمرية في المجتمع، كما وجه معالي الرئيس الدعوة لمؤسسات القطاع الخاص في هذا المجال للانضمام وتعزيز مسؤوليتهم المجتمعية تجاه المبادرات الوطنية الرائدة التي تحقق جودة الحياة.

رئيس بلدية عجمان:

«إمارة عجمان تسير وفق خطة طموحة تتمحور حول تحقيق أعلى مستويات الرفاه المعيشي».