«الإمارات للتغير المناخي» يناقش مشاريع بيئية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقد مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة أمس اجتماعه الأول للعام الجاري، برئاسة وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي. وضمت أجندة الاجتماع مجموعة من محاور النقاش المهمة والخاصة بجهود العمل من أجل البيئة والمناخ على مستوى الدولة، ومنها مخرجات المشروع الوطني لجرد انبعاثات ملوثات الهواء على مستوى الدولة والتقرير الخاص به، ومخرجات الإصدار الثاني من تقرير حالة البيئة في الإمارات.

وقال الزيودي إن «تفعيل الشراكة والتعاون بين مؤسسات المجتمع كافة، حكومية وخاصة، لتحقيق توجهات الدولة، يمثل أحد التوجيهات ذات الأولوية التي تحرص الوزارة عبر رئاستها المجلس على تعزيزها». وأضاف: «نستهدف عبر النقاشات الوصول إلى حلول مبتكرة للتحديات البيئية، وتوظيف أحدث التجارب والتقنيات العالمية لتحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات والحفاظ على الموروث الثقافي للدولة من خلال وضع وتنفيذ خطط شاملة وطموحة تعزز من الدور والمكانة البارزة للدولة، وتقدم نموذجاً للعمل البيئي يحتذى به إقليمياً وعالمياً».

وتطرقت النقاشات خلال الاجتماع إلى مستوى التعاون والتطبيق للبرنامج الوطني للتكيف والذي يستهدف تحفيز القطاعات كافة على اتخاذ إجراءات فعالة للتكيف مع تداعيات التغير المناخي، بما يواكب استراتيجية ومستهدفات الدولة خصوصاً في قطاعات الصحة والطاقة والبيئة والبنية التحتية.