«دبي القضائي» ينظم 74 برنامجاً تدريبياً في 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال مدير عام معهد دبي القضائي، القاضي الدكتور جمال السميطي، إن المعهد نظم خلال العام الماضي 74 برنامجاً تدريبياً، وبلغ عدد الأيام التدريبية 262 يوماً و1201 ساعة، واستفاد منها 1575 متدرباً، تنوعت شرائحها بين أعضاء السلطة القضائية وأعوان السلطة القضائية، إضافة إلى رجال الشرطة وأفراد الضبطية القضائية، والقانونيين والمحاميين والموظفين الحكوميين.

جاء ذلك خلال إعلان المعهد عن التقرير الإحصائي لإنجازاته التي حققها عام 2019.

وأضاف السميطي أن المعهد نشر ستة أبحاث ودراسات علمية محكمة تتناول التشريعات والموضوعات القانونية والقضائية المتعلقة بتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة، وعدد من الأحكام الأجنبية الصادرة عن المحاكم العليا، ومن خلال مبادرة اليوم العالمي للقانون تم إهداء 2000 نسخة من مؤلفات وإصدارات المعهد.

وتضم المكتبة الذكية للمعهد 9000 كتاب تشتمل على 6000 عنوان في شتى الموضوعات التشريعية الإماراتية والعربية والمقارنة، مع وجود 35 مجلة دورية تحوي ما يقرب من 4000 بحث محكم في فروع القانون. وزود المعهد مكتبته خلال العام الماضي بـ300 عنوان جديد.

وأصدر المعهد عددين متخصصين عن علاقة القانون بالموضة والقوانيين المنظمة لعمليات التصميم، وعدداً خاصاً عن التسامح في التشريعات والقوانيين الإماراتية والعربية والعالمية، كما ساهم المعهد في نشر ثمانية تشريعات وقوانيين محدثة وستة مستحدثة.

للإطلاع على إنجازات معهد دبي القضائي لعام 2019، يرجى الضغط على هذا الرابط.