«أمن المدارس» تحذر من تحدي «الجماجم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حذر مدير مركز شرطة الراشدية في دبي رئيس مبادرة «أمن المدارس»، العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، من الانجراف خلف الألعاب القاتلة التي يروّج ويدعو لها البعض ويتفاخرون بتنفيذها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، آخرها تحدي «كسر الجماجم»، مهيباً بالأسر والمدارس توجيه الطلبة وتوعيتهم إزاء المخاطر القاتلة لممارسة هذه اللعبة.

وأوضح أن تحدي «كسر الجماجم» تتلخص فكرتها في أن يقوم المتحدي بالوقوف بين اثنين من زملائه يقومان بركله ليسقط على الأرض، بعد أن يوهماه بأنه يقفز معهما، فيسقط على الأرض محدثاً هذا السقوط أضراراً جسيمة برأسه وعظام ظهره.

وقال إن شرطة دبي وانطلاقاً من دورها الأمني تجاه كل أفراد المجتمع كباراً وصغاراً، ومن خلال مبادرتها «أمن المدارس» التي أطلقتها عام 2018 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فإنها حريصة على سلامة الطلبة وحمايتهم من المخاطر الخارجية والسلوكيات الدخيلة على المجتمع.

وأكد أن مبادرة «أمن المدارس» تستهدف تنمية وعي الطلبة بيئياً وشرطياً واجتماعياً، وتنمية الحسّ المدني لديهم، وإثراء ثقافتهم المرورية، وتعريفهم بإجراءات السلامة، لافتاً إلى أن شرطة دبي أطلقت المبادرة لتحقيق تلك الأهداف، ومن هنا يتحتم علينا وضع برامج توعوية ووقائية في مختلف الجوانب، منها الترفيهية التي قد تضر بحياتهم.