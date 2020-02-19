166 قراراً لحماية الأطفال فاقدي الرعاية في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشفت اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية في الشارقة، خلال اجتماعها أمس، عن نتائج أعمالها خلال العام الماضي، إذ بينت أنها عقدت 44 اجتماعاً، أصدرت خلالها 166 قراراً تتضمن قبول طلبات الاحتضان، وتسليم أطفال لأسر، وسحب أطفال من أسر، ورفض بعض طلبات الاحتضان المقدمة لعدم تطابقها مع شروط الاحتضان، بالإضافة إلى تحديد فئات الأطفال، وغيرها من المتطلبات التي تسهم في تأمين حقوق الأطفال.

كما صدرت عنها 281 توصية بشأن حماية الأطفال وتأمين حقوقهم، والوقوف على سير التدابير والخطوات اللازمة لضمان تمتعهم بحق الحماية وإبعاد الإساءة التي يتعرض لها الأطفال، إذ تعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر إدارة حماية الطفل التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية، للدراسة والاطلاع على ما يحتاجه الأطفال فاقدو الرعاية الاجتماعية من حماية ووقاية وتأمين حقوق متمثلة في التعليم والصحة وحق الأوراق الثبوتية، وإثبات النسب والرفاه الاجتماعي والعيش الكريم.

• قرارات اللجنة شملت قبول طلبات احتضان، وسحب أطفال من أسر.