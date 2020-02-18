«عجمان للتنمية» تكافح السلوكيات السلبية في المدارس بالتوعية

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

كشفت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية عن إطلاق حملة توعية في مدارس خاصة في الشارقة وعجمان للحد من بعض الظواهر والسلوكيات السلبية بين الطلبة، والتوعية بمخاطر التدخين والألعاب الإلكترونية والتنمر.

وقالت مدير عام الجمعية، منى المطروشي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الجمعية أطلقت حملة توعية بالتعاون مع أخصائيين اجتماعيين للحد من السلوكيات والظواهر السلبية في مدارس خاصة بالشارقة وعجمان، ستركز على محاور عدة وتستهدف طلبة الثانوية، كونهم في عمر المراهقة ويتأثرون بالأشياء من حولهم.

وأوضحت أن الجمعية اختارت عدداً من الموضوعات منها التدخين الإلكتروني، مبينة أنه سيتم التركيز على التوعية بمضار التدخين والتعريف بآلية الرقابة من قبل المدرسة والأهالي لحماية الطلبة من رفاق السوء.

وأضافت أن المبادرة تشتمل على التوعية بالألعاب الإلكترونية وخطورتها على الطلبة، وآلية فرض الرقابة على الأجهزة الإلكترونية والخلوية للحد منها ومنعها.