شرطة أبوظبي تحقق أمنية طفلة مصابة بالسرطان

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حققت شرطة أبوظبي أمنية الطفلة اليازية المصابة بسرطان بأن تصبح ضابط شرطة وأتاحت لها الفرصة لزيارة مركز القيادة والتحكم بمنطقة العين للتعرف إلى مهامه الشرطية وتلقي البلاغات من الجمهور.

والتقى العقيد مبارك سيف السبوسي مدير مديرية شرطة منطقة العين

الطفلة اليازية بغرفة العمليات واستمعت الطفلة اليازية إلى شرح من الرائد محمد نصيب المنهالي مدير مركز القيادة والتحكم وعدد من الضباط حول طبيعة عمل المركز وقامت بتجربة تلقي بلاغ من احد افراد الجمهور والتصرف وفقاً لألية العمل المعتمدة تحت إشراف الضباط.

وشكرت شرطة أبوظبي التي اسعدتها بتحقيق أمنيتها ، واشادت والدتها بجهود منتسبي مركز القيادة والتحكم وأثنت على حسن استقبالهم و اللفته الإنسانية من قبلهم.