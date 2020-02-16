12 مجلسا متكاملا لخدمة الشباب والمجتمع تبنى قريبا في كل مناطق دبي

المصدر: الامارات اليوم -دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن وضع خطة مشتركة وتحديد معايير لبناء 12 مجلسا في مختلف احياء دبي لخدمة الشباب والمجتمع، وذلك بالتعاون مع شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع في دبي، شركائها الاستراتيجيين في تنفيذ عدد من مشروعات التنمية وفقا لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة في مجلس دبي.

وتم تحديد المعايير والشروط الأساسية ضمن اجتماع تنسيقي عقده الشركاء، تضمنت انشاء المجالس في مواقع تكون على شوارع رئيسة أو بالقرب من مسجد أو مواقع الخدمات العامة، وكذلك الكثافة السكانية للمناطق التي يخدمها المجلس، بالإضافة الى المعايير والمتطلبات التي حددتها القيادة العامة لشرطة دبي، مثل ضرورة توفر مراكز للخدمات الحكومية والمجتمعية والأنشطة الترفيهية. وتم خلال الاجتماع مناقشة العناصر الرئيسة الواجب توفرها في المجلس، مثل قاعة المجلس العام، ومجلس للشباب، والمكتبة والمكاتب الإدارية، والمرافق الخدمية.

وعقد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، المفوّض العام على مسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة في مجلس دبي مطر محمد الطاير، الاجتماع مع القائد العام لشرطة دبي المفوض العام على مسار خدمات المواطنين اللواء عبد الله خليفة المري، وذلك بحضور المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي أحمد جلفار، والمعنيين من بلدية دبي.

وأكد الطاير انه سيتم العمل على إنجاز مجالس الأحياء بالسرعة الزمنية الممكنة، لتؤدي دورها في وضع البرامج والأنشطة التي تسهم في تعزيز التواصل والترابط بين مختلف شرائح المجتمع، بحيث تكون رافداً مهماً للحياة اليومية لسكان دبي، وتقديم نموذج يحتذى به على المستويين الإقليمي والعالمي في جودة الحياة وتحقيق السعادة للسكان.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر هيئة الطرق والمواصلات، الاتفاق على أن يتولى مسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، تحديد معايير المواقع وتخصيصها، والإشراف على إعداد التصاميم ومتابعة التنفيذ، على أن يقوم مسار خدمة المواطنين، بتحديد الأنشطة والمتطلبات الواجب توفرها في المجالس، والإشراف على تفعيل دورها لخدمة المجتمع، كما استعرض الاجتماع الجدول الزمني لتنفيذ المجالس.

من جانبه أكد اللواء المري، الالتزام الكامل والفوري بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرامية إلى تحقيق السعادة لكافة المواطنين في دبي، والاستمرار على نهج قيادته الرشيدة في توفير كافة مقومات الحياة الكريمة، وذلك عبر الوقوف على مختلف احتياجات المواطنين بكل شفافية ورحابة صدر، والتوظيف الأمثل للموارد، واستثمار كافة الإمكانيات والتقنيات الحديثة لتحقيق الأهداف المرجوة.