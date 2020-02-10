2000 درهم غرامة ضجيج السيارات بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة:

عرضت شرطة الشارقة خلال مشاركتها في فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الشارقة، التي تستمر حتى 14 فبراير الجاري أحد أهم الابتكارات التي أسهمت بشكل كبير في حل مشكلة التجاوزات التي يقوم بها بعض الشباب في ما يتعلق بالضجيج من خلال تزويد المركبات الخاصة بهم بأجهزة لإصدار الضجيج، وذلك من خلال ابتكار الشرطة "رادار للضجيج" موزع على خمس مناطق بالإمارة، لخفض معدلات الضجيج والإزعاجات الناتجة عن المركبات في العديد من المناطق السكنية والصناعية والتجارية.

وقالت شرطة الشارقة إن ابتكار رادار الضجيج أطلقته في النصف الثاني من عام 2019 لضبط السائقين المخالفين من الذين يقومون بإجراء تحسينات وتعديلات مخالفة على مركباتهم لإصدار أصوات عالية، مشيرة إلى أن الجهاز يعمل على الطاقة الشمسية على مدار 24 ساعة متصلة، ويقوم بضبط المركبات التي تسبب الضجيج.

وأشارت إلى أن مخالفة الضجيج وفق المادة 20 من قانون المخالفات المرورية تصل إلى 2000 درهم و12 نقطة سوداء، إذ إن الهدف من المخالفة تخفيف الازعاج والضجيج الناتج عن أصوات المركبات بصورة غير قانونية على الطرق الداخلية، خصوصاً في الاحياء والمناطق السكنية.

وبينت أنه توجد خمسة أجهزة رادار موزعة على عدد من المناطق في الإمارة، وهي: منطقة القراين 2، وشارع واسط، ومنطقة الرماقية، وفي الرحمانية، لافتة إلى وجود خطط مستقبلية لتوزيعها في المناطق السكنية الأخرى، حيث يعتبر هذا الجهاز حلاً فعلياً لمنع انتشار ظاهرة الضجيج وتزويد المركبات بالأجهزة المخالفة التي تصدر الضجيج.