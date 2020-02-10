«الصحة» تحذر من 17 وسيلة طبية لعيوب تصنيعية

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في تعميم أرسلته إلى المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، من 17 تشغيلة من الوسيلة الطبية «NC Trek and Traveler RX Coronary dilatation catheter»، التي تستخدم في العمليات الجراحية لاستعادة تدفق الهواء إلى المجرى التنفسي في المريض، بسبب مشكلة في التصنيع تسبب صعوبة أو عدم القدرة على انكماش البالون، ما قد يؤدي إلى حدوث توقف في مجرى الهواء والتخثر واحتشاء عضلة القلب، والتدخل الجراحي الإضافي، والمضاعفات ما بعد الجراحة، أو الوفاة. وفي تعميم آخر أصدرته الوزارة ألزمت شركة «Novartis URUNLeRI» المصنعة للمستحضر الدوائي «LEPHONEX»، المستخدم لعلاج مرض انفصام الشخصية، بضرورة إضافة تحذير، بسبب الإمساك الناجم عن المادة الفعالة كلوزابين، والذي قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة في الأمعاء.