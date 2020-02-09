1794 مستفيداً من شبكة الغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية

المصدر: سمية الحمادي - خورفكان

أفاد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الدكتور المهندس راشد الليم، بأن عدد المستفيدين من شبكة الغاز الطبيعي وصل إلى 1794 مستفيداً، حتى نهاية العام الماضي، في المنطقة الشرقية بمدينتَي كلباء وخورفكان، وتم توصيل الخدمات لعدد 215 مشتركاً جديداً.

وأشار إلى أن مشروع الغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية شهد تطوراً كبيراً، وأن شبكة تمديدات الغاز في مدينة خورفكان بلغت أكثر من 150 كيلومتراً، وفي كلباء أكثر من 85 كيلومتراً، ويجري حالياً تنفيذ المزيد من التمديدات في الشبكة.

وأوضح الليم أن التوسع في الاستفادة من مشروع الغاز الطبيعي واستخداماته في مجالات مختلفة، يأتي في إطار ضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة، وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي وقوداً بديلاً للمحافظة على البيئة، والتيسير على سكان الإمارة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد أن مشروع الغاز الطبيعي الحيوي بالمنطقة الشرقية، يعكس التزام الهيئة بالمحافظة على البيئة وتشجيع سكان المنطقة على استخدام الغاز الطبيعي وقوداً بديلاً للاستفادة من الفوائد المتعددة التي يحققها مقارنة باستخدام الغاز المسال (الأسطوانات)، إذ يسهم في الحفاظ على البيئة، ومتوافر طوال ساعات اليوم، ويحقق الأمان والسلامة، مشيراً إلى أن الهيئة تطبق أرقى وأدق المواصفات ومعايير الجودة والأمان في تمديدات الشبكة، إضافة إلى أسعاره التنافسية مقارنة باستخدام الأسطوانات.

وأكد مدير مكتب الغاز الطبيعي بالمنطقة الشرقية، المهندس خالد الحوسني، أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تتضمن الاستمرار في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي في كل المناطق بمدينة خورفكان، حيث سيتم تنفيذ مشروع لتمديد خط رئيس لشبكات الغاز لمنطقة الحراي بالكامل، وستستفيد منه المنطقة سواء القطاعات التجارية أو الصناعية أو السكنية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تمديدات شبكة الغاز الطبيعي في منطقة الساف بمدينة كلباء، بطول 12 كيلومتراً، ويخدم عدداً من المناطق الحيوية، مثل الساف وحي البحيرة ومربعَي (19) و(20)، مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تتضمن الاستمرار في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي، في كل المناطق بمدينة كلباء، سواء القطاعات التجارية أو الصناعية أو السكنية.

وأوضح أنه تم اكتمال كل الترتيبات اللازمة لتمكين المشتركين في هذه المناطق الجديدة من الاستفادة من خدمات شبكة الغاز الطبيعي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى مساكنهم حسب الإجراءات المتبعة لدى الهيئة، وأضاف أن فرق العمل، التابعة لإدارة الغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية، تعمل بكل جهد لضمان وصول هذه الخدمة الحيوية إلى كل مشترك، وتحقيق الاستفادة القصوى من مزايا الغاز الطبيعي.

• 150 كيلومتراً طول شبكة تمديدات الغاز في خورفكان.