قناة ذكية جديدة لخدمات «سالك»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قناة ذكية جديدة، تحت عنوان «مساعد سالك الافتراضي»، لتقديم خدمات «سالك» عبر نظام الدردشة «Salik Chat Bot» المتوافر على موقع «سالك» الإلكتروني www.salik.gov.ae.

وأوضحت الهيئة أن هذه التقنية تأتي في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، مواكبةً لتوجهات الحكومة بتبني أفضل الحلول الإلكترونية لتحقيق سعادة الناس، وتمكن المتعاملين، عبر نظام «مساعد سالك الافتراضي» الجديد، من استقبال الرد بطريقة سريعة وسهلة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم عبر الرد الآلي من خلال قناة الدردشة السريعة على الموقع الإلكتروني، فضلاً عن توفير المعلومات حول رصيد حساب «سالك»، وإعادة تعبئة الرصيد، وأنه في حال عدم قدرة المساعد الافتراضي على إجابة استفسارات المتعاملين، فإنه يتم تحويل المتعامل بشكل تلقائي إلى موظفين معنيين بالرد على أي استفسار.

وعن الخدمات الإجرائية التي تقدمها القناة الذكية الجديدة، أوضحت الهيئة أن بإمكان المتعامل إعادة تعبئة رصيد «سالك» عن طريق الدفع ببطاقة الائتمان أو رقم قسيمة البطاقة المتوافرة في منافذ البيع، وذلك بإدخال رقم الهاتف المسجل في نظام «سالك» ورقم لوحة المركبة، مؤكدة أن هذه التقنية تدخل في إطار التزامن مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتحقيق غاية «دبي الذكية»، وغاية «إسعاد الناس».