شرطة دبي تكافئ السائقين الملتزمين بخصم مخالفاتهم 100% غداً

المصدر: محمد فودة - دبي

تنتهي مبادرة خصم المخالفات المرورية في دبي، غداً ، وسيستفيد السائقون الملتزمون بنسبة خصم في المخالفات تصل إلى 100%، وتدرس شرطة دبي تمديد المبادرة بعد التأكد من تحقيق نتائج إيجابية تسهم في أمن الطرق وسلامة مستخدميها.

وقال نائب مدير الإدارة العامة للمرور، العقيد جمعة بن سويدان، إن المبادرة حققت نتائج إيجابية، وستتم دراسة مؤشر الحوادث والوفيات والإصابات الناتجة عنها، والمخالفات المرورية، للنظر في إمكانية تمديدها لتشجيع السائقين الملتزمين، وعرض النتائج على القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، الذي طلب مراجعة وتقييم آليات المبادرة خلال فترة تطبيقها، وتلافي أي سلبيات في التطبيق لضمان استفادة الناس بشكل واقعي وإيجابي منها.

ومن المقرر، بحسب المبادرة، أن يستفيد سائقون بنسبة خصم 100% بانتهاء الفترة الأولى للمبادرة، غداً، بعد التزامهم لمدة عام كامل، وسط تسهيلات قررها القائد العام لشرطة دبي، منها التغاضي عن المخالفات البسيطة حتى لا يتأثر السائقون الملتزمون، وكذلك تجديد ترخيص السيارات دون الحاجة إلى سداد المخالفات المرورية في دبي.

وأضاف سويدان أن من الجوانب الإيجابية التي رصدتها شرطة دبي خلال المبادرة، اهتمام عدد كبير من أفراد المجتمع، وحرصهم على الاستفسار بشكل مستمر عن كيفية الاستفادة من المبادرة، وما إذا كانت هناك إمكانية لتجديد مركباتهم دون سداد المخالفات، وهل تؤثر بعض المخالفات التي ارتكبوها في إمكانية استفادتهم من الخصم، بعد أشهر قضوها ملتزمين.

وأكد أنه بغض النظر عن التفاصيل المرتبطة بمبادرة تسوية المخالفات، فإن مجرد التفاعل مع أفراد المجتمع يمثل قيمة مهمة، ويعكس نجاح استراتيجية شرطة دبي في تعزيز الشراكة مع الجمهور ورصد آرائهم وردود أفعالهم، لضمان تقديم أفضل الخدمات إليهم وتحقيق سعادتهم.

وشرحت شرطة دبي اشتراطات الاستفادة من المبادرة حين أعلنت عنها، وأنها تتيح للسائقين الذين تم تحرير مخالفات مرورية بحقهم عدم دفع تلك المخالفات، شريطة الالتزام بقانون السير والمرور، وعدم ارتكاب أي مخالفة مرورية، ليستفيدوا بخصم قيمته 100% إذا التزم السائق لمدة 12 شهراً، و75% إذا لم يرتكب مخالفات لمدة تسعة أشهر، و50% مقابل الالتزام ستة أشهر، و25% لمدة ثلاثة أشهر.

شرطة دبي تعمل على تلافي أي سلبيات في تطبيق المبادرة، لضمان استفادة الناس بشكل إيجابي.