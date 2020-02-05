بيت خبرة عالمي يقيم تحسّن المدارس الخاصة في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بدأت هيئة الشارقة للتعليم الخاص تنفيذ المشروع الثالث من برنامج «إتقان»، وهو مشروع «زيارات مراجعة التحسن»، حيث يستهدف، على مدار ستة أسابيع، 51 مدرسة خاصة تنوعت مناهجها، وتنتهي الزيارات في 12 مارس المقبل، وقد تعاقدت الهيئة مع بيت خبرة تربوي عالمي ليقوم نيابة عنها بزيارة مجموعة مختارة من المدارس الخاصة، في إطار سعي الهيئة للارتقاء بأداء المؤسسات التعليمية في الإمارة، خصوصاً المدارس الخاصة.

وقالت رئيسة الهيئة، الدكتورة محدثة الهاشمي، إن فكرة برنامج زيارة مراجعة التحسن للمدارس المستهدفة، تأتي ضمن أجندة وخطة الهيئة الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي للمدارس، وصولاً إلى التميز في مخرجاتها التعليمية، حيث تهدف الهيئة من هذا البرنامج إلى مساندة المدرسة خطوة بخطوة في رحلتها لمواصلة التحسن، من خلال تقييم التقدم الذي أحرزته في تحقيق توصيات تقارير المراجعة السابقة، علماً بأن زيارة مراجعة التحسن لا تعتبر تقييماً كاملاً للمدرسة، بل هي زيارة تقييم لمدى التقدم الذي أحرزته المدرسة في تحقيق التوصيات.

وأشارت إلى أن زيارة مراجعة التحسن تعد أداة لجمع البيانات والأدلة اللازمة لمراجعة أداء مدى التحسن والتقدم الذي أحرزته المدارس، ومدى تجاوبها مع توصيات تقارير المراجعة السابقة، وتوصيات خبراء تطوير المدارس الذين عينتهم الهيئة كوحدة دعم وتوجيه للمدارس، بما يسهم في الوقوف على مدى التقدم الذي حققته تلك المدارس، من أجل الوصول إلى أعلى مراحل التميز والإبداع، على ضوء جهود الهيئة الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي، وتوصيات خبراء التطوير التربوي.

بدوره، أكد مدير الهيئة، علي الحوسني، حرص الهيئة على الارتقاء بجودة التعليم في القطاع الخاص، من خلال آليات ووسائل وبرامج متنوعة، ومنها ملتقى تعزيز ثقافة التحسين المستمر في مدارس الشارقة الخاصة، وأسبوع التنمية المهنية، وغيرهما من البرامج التي من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف الهيئة وصولاً إلى التميّز العالمي.