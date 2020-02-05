«أبوظبي التقني» يطرح نظاماً تعليمياً يدمج الرياضيات مع العلوم الإنسانية

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

طرح مركز «أبوظبي التقني» نظاماً تعليمياً يعتمد على دمج مناهج العلوم والرياضيات مع العلوم التطبيقية والاجتماعية والإنسانية والفنون، ويلزم الطلبة بالعمل أثناء الدراسة في المرحلتين الثانوية والجامعية.

وتفصيلاً، دشّن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، منتدى القادة، الذي ينظمه مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ضمن فعاليات الدورة السادسة من «أسبوع التعليم التقني والابتكار2020»، تحت شعار «التعليم والتدريب التقني والمهني للجميع: مسرعات المستقبل».

وشارك في المنتدى مجموعة من الخبراء الرائدين في قطاعات العمل، والصناعة، والتعليم والتدريب التقني والمهني، من داخل الدولة وخارجها.

وقالت وزيرة الدولة للأمن الغذائي، مريم بنت محمد المهيري، خلال حضورها المنتدى: «نضع في صدارة أولوياتنا تأهيل جيل جديد، يعتمد على التكنولوجيا في الدراسة والعمل في كل القطاعات، لاسيما في قطاع الأمن الغذائي، حيث نسعى إلى تعزيز الابتكار والاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا في إطار العمل على أن تكون دولة الإمارات ضمن أول 10 دول في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول 2021، والأولى عالمياً في المؤشر في 2051».

وكشف مدير عام مركز «أبوظبي التقني»، مبارك سعيد الشامسي، عن طرح المركز نظاماً تعليمياً تحت مسمى «GVET»، يعتمد على دمج مناهج العلوم والرياضيات مع العلوم التطبيقية والاجتماعية والإنسانية والفنون، ويلزم الطلبة بالعمل أثناء الدراسة في المرحلتين الثانوية والجامعية، حيث يتلقون تدريباً وتعليماً عالي الجودة في نظام تعليمي مزدوج، إذ تتم تهيئتهم جيداً لدخول سوق العمل في سنٍ مبكرة، مشدداً على أهمية قيام الشركات والمؤسسات الصناعية بالإسهام في تدريبهم أثناء فترة الدراسة، وأن تكون أكثر استعداداً لتوظيفهم عندما يتخرجون، حيث أصبح من غير المقبول أن يقوم القطاع الصناعي بإعادة تدريب وتأهيل خريجي الكليات والجامعات قبل الالتحاق بسوق العمل.

وأكد المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، محمد ناصر الأحبابي، خلال جلسة العمل الثانية لمنتدى القادة، أن استثمارات الدولة في علوم الفضاء بلغت 20 مليار درهم، وتمتلك الآن ثلاثة مشغلات فضائية، و10 أقمار اصطناعية، ولديها مشروعات لثمانية أقمار اصطناعية سيعلن عنها العام المقبل، في الوقت الذي تباشر فيه ثلاث جامعات تدريس علوم الفضاء.

وقال: «الدولة لديها برنامج للفلك، وهناك أكثر من 1500 مواطن ومواطنة يعملون في مجال أبحاث وعلوم الفضاء إضافة إلى أكثر من 50 شركة تقدم أنشطة فضائية، فضلاً عن قدرات كبيرة تمتلكها الإمارات في هذا المجال»، لافتاً إلى أن العام الجاري ستعلن فيه مهمة المريخ التي تسهم في محاولات الاكتشافات العلمية.

• ذياب بن محمد يدشن منتدى القادة ضمن فعاليات الدورة السادسة من «أسبوع التعليم التقني والابتكار2020».

• 1500 مواطن يعملون في مجال أبحاث وعلوم الفضاء.