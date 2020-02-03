نصائح مهمة لحماية البصر عند الأطفال

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أكد مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي على وجود العديد من الخطوات الاحترازية التي يمكن اتخاذها للحفاظ على صحة عيني الطفل، ووضوح الرؤية لديه منذ ولادته وحتى سنوات المراهقة، ومساعدة الطفل على تطوير المهارات البصرية الصحية.

وشملت الخطوات وضع دمى الألعاب ضمن مجال تركيز الطفل، أي على بعد 20-30 سنتيمتراً، وتشجيع الطفل على الزحف لمساعدته على تطوير التناسق بين حركتي اليد والعين، والتحدّث إلى الطفل أثناء التجول في الغرفة، لتحفيز عينيه على متابعة حركتك، وتعليق جسم متحرك فوق سرير الطفل أو بعيداً عنه، وإعطاء الطفل دمى الألعاب التي يمكنه إمساكها والنظر إليها، إضافة إلى التأكد من متابعة الطفل للأشياء المتحركة بعينيه، وتطور التناسق بين حركتي اليد والعين، وفي حال تأخر في ذلك، ينبغي التحدث مع طبيب الأطفال.

وأشار المستشفى إلى ضرورة متابعة الطفل، وتشجيع مهاراته البصرية من خلال توفير دمى الألعاب المحفزة بصرياً، لتحسين مهارات التناسق الحركي بين اليد والعين، وذلك عبر تركيب المكعبات، وألعاب الألغاز، وتشكيل عقود الخَرَز، وألواح ذات فتحات لإدخال أشكال معينة فيها (البازل)، وأدوات الرسم وأقلام التلوين، وعجينة الصلصال.

وأوضح المستشفى أن حماية البصر لدى الأطفال تتم من خلال تناول الأطعمة الجيدة خلال فترة الحمل، بما يحقق الفائدة الصحية لكل من الطفل والأم، وتقديم وجبات مغذية ومتوازنة للطفل، وتزويد الطفل بألعاب ملائمة لعمره، وخالية من الأطراف الحادة، وإعطاء الطفل ألعاباً تحفز تطور الرؤية لديه، وحماية الطفل من الشمس من خلال الواقي أو العدسات الواقية من الأشعة فوق البنفسجية، خصوصاً إذا كانت عينا الطفل فاتحتي اللون، وتشجيع الطفل على ارتداء العتاد الرياضي الواقي الملائم عند مزاولة الألعاب الرياضية، إضافة إلى فحص عيني الطفل بانتظام لدى طبيب العيون.