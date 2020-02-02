بلدية الشارقة تصدق 242 ألف عقد إيجار في 2019

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على توفير خدمات متميزة للجمهور تختصر الوقت والجهد عليهم بصورة تعكس استراتيجية البلدية في تلبية تطلعاتهم وتحقيق أعلى معدلات الرضا لديهم، حيث تستحدث البلدية طرقاً جديدة بشكل مستمر لسداد رسوم مختلف الخدمات التي تقدمها وخصوصاً بشكل الكتروني ورقمي، وفي هذا السياق وفرت البلدية طرق عديدة أمام المتعاملين لتصديق عقود الإيجار بكل سهولة ويسر.

وأكد محمد حسن الحمادي مدير إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية مدينة الشارقة أنه تم تصديق 242 ألف عقد إيجار بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أن البلدية وفرت قنوات وآليات مختلفة لعملية تصديق الإيجار التي تحرص من خلالها البلدية على توثيق العلاقة بين المالك والمستأجر وفق اللوائح والقوانين المعتمدة لضمان حقوق الطرفين.

وأشار مدير إدارة التنظيم الإيجاري إلى قيام قسم تنفيذ المنازعات الإيجارية بالعمل على التسهيل على المتعاملين من خلال إرسال رسائل نصية بموعد الاخلاء قبل التنفيذ، ودمج مهام مأمور التنفيذ مع التقييم بحيث يتم الاخلاء والتقييم بنفس الوقت، واختصار عدد الطلبات وتقليصها إلى ثلاث واستحداث نظام للمتابعة فيما يتعلق بملفات التنفيذ والقرارات الصادرة واستحداث نظام الاستعلام عن القضايا التنفيذية عبر الموقع الالكتروني وتوفير أجهزة في أدارة التنظيم الإيجاري للاستعلام الذاتي عن القضايا التنفيذية، وتقدير الحالات المستعجلة والانسانية في القضايا التنفيذية بحيث بتم انجازها فوراً دون السير في الاجراءات الروتينية المعتمدة.

كما قام قسم تصديق العقود الإيجارية بتوفير خدمة عونك حيث يقوم أحد موظفي القسم بالانتقال لمقر إقامة أحد الأطراف بعقد الإيجار لاعتماد توقيعهم في حال عدم اثبات التوقيع بالهوية أو كان المتعامل يتعامل بالبصمة ، وتقليص الأوراق على ملاك البنايات بأن تم توفير بطاقة المالك حيث يحصل المالك على رقم يغنيه عن تقديم أوراقه عند تصديق العقود ، وفتح مراكز خدمة لتصديق العقود وبراءة الذمة في دائرة التنمية الاقتصادية وعدة مراكز خدمة أخرى تسهيلاً على المتعاملين لإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت، وتصديق العقود إلكترونيا لأصحاب مكاتب العقارات.

كما قدم قسم تنظيم العقود الإيجارية مبادرة عقود بلا ورق لتصديق العقود إلكترونياً بلا مستندات من خلال التسجيل في خدمة الهوية الرقمية والوصول للمستندات من خلال قارئ الهوية، وتطبيق نظام مؤشر القيمة الإيجارية على حسب المنطقة ونوع العقد ونوع العين، وعرض نبذه عن القانون والإجراءات في شاشات العرض في قاعة إدارة التنظيم الإيجاري.

وأوضح أن البلدية وفرت للمراجعين العديد من منافذ وطرق تصديق عقود الإيجار، بحيث يستطيع المراجع اختيار ما يناسبه منها حسب الموقع المناسب والوقت المتاح له، كما يمكن إنجاز معاملاتهم في مراكز تسهيل التي تنتشر في أنحاء إمارة الشارقة كما تتوفر لدى 8 مراكز خدمة تصديق عقود الإيجار بأنواعها في العديد من المناطق كالمنطقة الصناعية الخامسة ومنطقة الخالدية ومنطقة الجزات ، وأبوشغارة ، وسمنان ، واليرموك والصناعية 18.