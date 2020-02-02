إنجاز الأعمال الإنشائية لحديقة النوف «2» في الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

كشفت دائرة الأشغال العامة بالشارقة لـ«الإمارات اليوم» عن الانتهاء من إنجاز الأعمال الإنشائية في حديقة النوف «2» لتكون إضافة جديدة إلى منظومة الحدائق والمتنزهات التي تقوم بتنفيذها الدائرة بالإمارة، لإيجاد متنفسات جديدة في مختلف أنحاء المدينة، مشيرة إلى أنه جارٍ تسلميها إلى الجهة المنتفعة تمهيداً للقيام بأعمال الزراعة والتجميل فيها.

وقالت مدير إدارة مشاريع المباني في الدائرة المهندسة علياء الرند، إن حديقة النوف 2 تمتد على مساحة 77 ألف متر مربع، وتضمنت الأعمال إنشاء أسوار ديكورية مصممة على مدار الحديقة مع أعمال التبليط والممرات الداخلية ودورات المياه للجنسين وملعب كرة قدم، ومكتب حراسة ومخزن، كما تحتوي على ممرات مرصوفة رئيسة وفرعية ومباني الخدمات وأسوار مع تمديد خطوط الري والكهرباء ومنطقة لألعاب الأطفال.