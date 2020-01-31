اليوم الفرصة الأخيرة للاستفادة من خفض المخالفات في الشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة السائقين وأصحاب المركبات، ممن عليهم مخالفات مرورية مسجلة قبل 22 من أكتوبر الماضي، إلى تسوية أوضاعهم، والاستفادة من قرار خفض المخالفات 50%، موضحة أن اليوم هو آخر فرصة للاستفادة من القرار. وأكد مدير فرع التوعية والإعلام المروري، المقدم عبدالرحمن خاطر، أن مكتب إسعاد المتعاملين بمركز خدمات المرور والترخيص بمنطقة الرمثاء سيقدم خدماته، اليوم الجمعة، في الفترة المسائية من الساعة الثالثة عصراً إلى التاسعة مساءً، لإفساح المجال، وللتيسير على المتعاملين لتسديد المخالفات المترتبة عليهم.