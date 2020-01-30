تغيير مواعيد خدمة المترو للخط الأحمر أيام الجُمَع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي إجراء تغيير في مواعيد بدء خدمة المترو للخط الأحمر، في سبعة أيام جُمع فقط، ابتداءً من نهاية شهر يناير إلى منتصف مارس، بسبب إجراء الاختبارات التشغيلية لتكامل الأنظمة في مشروع «مسار 2020»، وتصادف الأيام المتأثرة بالتغيير التواريخ التالية: 31 يناير والسابع من فبراير و14 فبراير و21 فبراير و28 فبراير، بالإضافة إلى السادس من مارس و13 مارس من العام الجاري.

وستبدأ خدمة تشغيل الخط الأحمر لمترو دبي في الأيام والتواريخ المذكورة من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي، على أن يستأنف التشغيل حسب المواعيد المعتادة في 14 مارس.

ودعا المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة، عبدالمحسن إبراهيم يونس، الجمهور إلى استخدام الخدمات البديلة، كالحافلات ووسائل النقل الأخرى، مع ضرورة تخطيط مستخدمي المترو لرحلاتهم مسبقاً، مؤكداً أن التغيير في مواعيد تشغيل خدمة المترو للخط الأحمر سيكون بسبب إجراء الاختبارات التشغيلية لتكامل الأنظمة في مشروع «مسار 2020»، لضمان التشغيل الأمثل وعدم تأثر سير الخدمة المعتادة في هذه الأيام.

وقال: «تحرص الهيئة دائماً على عدم تأثر سير الخدمة اليومية المعتادة لرواد المترو، سواء في الأيام الاعتيادية أو أيام الجُمع والعطلات الرسمية، إلا في حالات خاصة مثل هذه، وتسعى باستمرار إلى تطوير وتحسين مواعيد انطلاق مترو دبي بما يتناسب مع احتياجات الجمهور، وتنقلّهم اليومي لإسعادهم، والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات الهيئة المقدمة لهم».