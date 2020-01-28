حاكم رأس الخيمة يوجه بصرف 9 ملايين درهم تعويضات للمتضررين من الأمطار

المصدر: رأس الخيمة - وام

وجّه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بصرف تعويضات بقيمة تسعة ملايين درهم للمتضررين من الأمطار التي شهدتها الإمارة، خلال الفترة الماضية، وتسبّبت في وقوع أضرار بممتلكات بعض المواطنين في مناطق متفرقة من الإمارة.

وكانت اللجنة، التي وجّه سموه بتشكيلها لحصر وتقييم الأضرار التي خلّفتها الأمطار، والتي تضم في عضويتها مديري عموم الدوائر والهيئات المحلية المعنية في الإمارة، تولت حصر وتقييم الأضرار ضمن تقرير متكامل تم رفعه إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وذلك بعد قيامها بجولات ميدانية في جميع أنحاء الإمارة، والتقت بالأسر المواطنة التي تضررت منازلها وممتلكاتها. ويأتي قرار صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بهدف توفير مختلف سبل الدعم السريع للأفراد والأسر لمواجهة أية طوارئ ومساعدتهم على تخطيها، بما يضمن لهم أسباب الحياة الكريمة والمستقرة.

لجنة حصر الأضرار رفعت تقريراً متكاملاً بالأسر المواطنة المتضررة منازلها وممتلكاتها.